Nos encontramos en este día con uno de los grandes mártires de la segunda mitad del siglo XX. Hoy celebramos a San Óscar Romero. Nace en El Salvador -Ciudad Barrios- en el año 1917. De familia muy cristiana, siempre fue sencillo y aprendió a agradecer a Dios todo lo que le daba. Una de sus facetas más destacadas es su preocupación por la comunicación.

Pero la Providencia le marcaba el camino a la consagración. Asistiendo a una ordenación sacerdotal surge su vocación. En plena Segunda Guerra Mundial, en el año 1939, estudia Teología en la Universidad Gregoriana de Roma. Una vez ordenado es destinado a diversas parroquias.

Todos reparaban en que era una persona tranquila y apacible que cuidaba de ellos. Su entrega y caridad le llevaron a ser nombrado obispo auxiliar y, posteriormente, arzobispo de San Salvador. De momento estuvo con ese espíritu tranquilo, hasta que es asesinado su amigo el sacerdote Rutilio Grande que luchaba por la justicia social desde el Evangelio.

Esto hizo que elevase una denuncia profética condenando cualquier injusticia contra los más débiles. Su predicación en favor de los necesitados, le hace ser criticado por todos. Tanto San Pablo VI como San Juan Pablo II le apoyaron.

Muchos poderosos se molestaron, sobre todo cuando pidió a los soldados que desobedeciesen a los superiores que les mandasen disparar al pueblo llano. San Óscar Romero sufre el martirio y es asesinado mientras oficiaba Misa en marzo del año 1980.