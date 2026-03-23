La visita del Papa ya tiene su propio himno: grabado por un coro de más de 1700 personas

Grabación del himno para la visita del Papa a España, en la Catedral de La Laguna, en Tenerife.REMITIDA / HANDOUT por NIVARIENSE DIGITALFotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma23/3/2026

No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, pensarían los encargados de realizar el himno oficial de la visita del Papa a España tan exigente a nivel logístico. Las diócesis trabajan a contrarreloj, coordinadas con el Gobierno, con ayuntamientos, cabildos, autonomías y provincias, para tener todo preparado de cara al próximo 6 de junio, cuando el Papa León XIV ponga un pie en el Aeropuerto de Madrid-Barajas. Un trabajo exhaustivo, cualquiera puede imaginarlo, aunque por mucho que se piense en ello, no se alcanza a hacerse ni a la idea de lo que supone.

Porque difícilmente el español medio podría imaginarse que había que hacer un himno y, mucho menos, que ese himno suponía coordinar a 1700 personas que vienen de cuatro ciudades distintas y, dentro de cada ciudad, de instituciones tan dispares como parroquias, colegios, asociaciones y organizaciones de todo tipo. El logro es tal que, cada diócesis, ha conseguido reunir a cientos de personas en sus catedrales, la de la Almudena en Madrid, La Laguna en Tenerife, la de Las Palmas, en Gran Canaria y la mismísima Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, para grabar cada una su respectivo coro del himno oficial de la visita del Pontífice.

Precisamente, es un himno que busca reflejar la diversidad y la riqueza del país y, la forma de hacerlo, en comunión, es la más indicada para expresar cómo esa diversidad enriquece, efectivamente, a España. El propio cardenal y arzobispo de Madrid, José Cobo, se dirigía así a los participantes del coro: "No dejéis de cantar juntos. Hoy lo hacemos para preparar la visita del Papa, pero tiene que continuar después. Porque otros os escucharán y querrán cantar también. Y eso es lo importante, que esto se contagie".

Esa felicidad que expresaba el arzobispo madrileño, la compartía Estefanía Benedicto, directora de música del himno del Papa en Tenerife y feligresa de la Parroquia de El Pilar de Santa Cruz: "Ha sido un encuentro del Señor. Ver cómo la gente presta su voz y su tiempo para hacer posible un proyecto hecho con amor para la Iglesia y para todo el mundo. Que este encuentro con el Papa también sea algo que nosotros vivamos en primera persona"

Aun desconocemos cómo será la canción que no ha sido presentada al público, pero que acompañará al Papa en su recorrido por España y que tendrá un vídeo musical propio, en el que se mostrarán imágenes de las grabaciones.