San Miqueas, Profeta

Los Profetas ya anunciaron que el Salvador nacería de la Virgen María. Hoy, Domingo IV de Adviento entramos en la recta final de este Tiempo de esperanza por excelencia. El Evangelio del día nos encuadra en los desposorios de José y María según San Mateo. Antes de convivir juntos resultó que Ella esperaba un Hijo por Obra del Espíritu Santo.

San José piensa en abandonar a su Prometida en secreto. Pero cuando lo decide el Señor le envía a su Ángel para que le diga que tome a María como Esposa ya que el Niño que hay en su seno viene de Dios. Al despertar el Santo Varón sigue al pie de la letra lo que el Señor le ha pedido.

Y ahora nos trasladamos hasta el Antiguo Testamento para conmemorar a San Miqueas. Él fue uno de los que anunció al Mesías Salvador, ya muchos siglos antes, manteniendo al Pueblo en la Fe del Señor de los Cielos, que vendrá y no tardará.

Este Profeta, cuyo nombre significa “¿Quién como Dios?”, predicó en el siglo VIII a. C., es el sexto del grupo de los Profetas Menores. Además de esta exigencia a la conversión, Miqueas habla ya de la Venida del Salvador: “Y tú Belén de Efratá, no eres ni mucho menos la menor de todas las ciudades, pues de ti saldrá un Jefe, que será el Pastor de mi Pueblo Israel”.

Esta es la Profecía que recordaron los letrados a Herodes cuando los Magos, venidos de Oriente, preguntan por el Rey de los judíos que había nacido. Esta Profecía se une a la de Isaías, que habla del Renuevo que brotará del Tronco de Jesé. San Miqueas muere en el siglo VII a. C. Muchas de sus ideas en las predicaciones fueron utilizadas por el rey Ezequías.