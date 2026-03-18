El Santo de este día oro, reflexionó y sufrió. Y es que hoy recordamos a San Cirilo de Jerusalén. Nace en el seno de una familia cristiana el año 315. De trato cercano, mantuvo una gran amistad con San Hilario de Poitiers, así como San Atanasio. Nombrado Arzobispo de Jerusalén, padeció multitud de incomprensiones.

Y ahí tuvo que mostrar mayor dulzura aprovechando las Gracias y el Don de Fortaleza que le daba el Espíritu de Dios. De hecho, participó en el Concilio de Constantinopla. Su condena del arrianismo, que negaba la divinidad de Cristo, le condujo a ser desterrado, en varias ocasiones.

Pero las calumnias no terminaron ahí. Otro caso fue el haberse despojado de algunos bienes eclesiales para venderlos a favor de los pobres, le valió una innumerable lluvia de críticas. Entre sus múltiples escritos, destacan algunas Catequesis.

Uno de los Puntos más importantes que aborda es la Presencia Real de Cristo en la Eucaristía en sus Partes y partículas. Todo Entero. Con su Cuerpo y con su Sangre. Con su Alma y su Divinidad. Cuando retorna de su último destierro, se encuentra la Ciudad Santa llena de dificultades.

Él pide fuerza a la Providencia para hacer frente a esos problemas con oración y el acompañamiento las personas, además de vivir la caridad. Sobre todo trabajó el reto de que quienes se habían alejado de Dios volviesen a la Fe. San Cirilo de Jerusalén muere el año 386 y es Doctor de la Iglesia.