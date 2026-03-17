Los seminarios españoles consolidan su crecimiento con 1.066 aspirantes al sacerdocio: "Una opción libre pero contracultural"

La Iglesia en España celebrará el próximo domingo 22 de marzo el Día del Seminario bajo el lema "Deja tus redes y sígueme". Coincidiendo con esta jornada, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha presentado los datos estadísticos del curso 2025-2026, que sitúan el número total de jóvenes preparándose para el sacerdocio en 1.066.

Esta cifra supone un incremento respecto a los 1.036 del ejercicio anterior y estabiliza la tendencia tras años de caídas constantes.

Evolución de los datos y balance estadístico

El crecimiento del total de seminaristas se explica por un equilibrio entre las diferentes variables del proceso. Aunque este curso han iniciado su formación 201 jóvenes (38 menos que el año pasado), la cifra global se mantiene al alza debido a una ligera reducción de los abandonos, que han pasado de 86 a 82.

En cuanto a las ordenaciones, en 2025 se registraron 58 nuevos presbíteros, frente a los 85 del año anterior. Florentino Pérez, secretario técnico de la Subcomisión para los Seminarios, ha señalado que, en el contexto social actual, estas cifras reflejan una decisión "libre pero contracultural" de unos jóvenes que buscan sentido frente a la "superficialidad" y la "insatisfacción" de otras opciones de vida.

Organización y centros de formación

Actualmente, de los 1.066 seminaristas, 854 se forman en los 67 seminarios conciliares diocesanos, mientras que 212 lo hacen en los 14 seminarios misioneros internacionales Redemptoris Mater. En total, España cuenta con 86 seminarios erigidos canónicamente, aunque solo 83 tienen alumnos en formación en este momento.

Siguiendo las directrices del Papa Francisco para favorecer una vida comunitaria más intensa, la formación se organiza en 57 comunidades formativas. De ellas, 25 corresponden a un único seminario, mientras que 13 agrupan a varias diócesis. Destacan también los seminarios interdiocesanos de Santiago de Compostela y Cataluña, este último reforzado este año con la incorporación de Barcelona y San Feliu de Llobregat.

Un sistema formativo MEJORADO

La CEE destaca que la estabilidad de los datos responde a la aplicación del Plan de Formación Sacerdotal aprobado en 2019. Este modelo ha permitido que los abandonos se concentren mayoritariamente en las etapas iniciales (propedéutica y discipular) y disminuyan notablemente según se avanza hacia el sacerdocio.

Este hecho indica que el proceso favorece un discernimiento más acompañado, logrando que quienes continúan el itinerario lo hagan con una vocación más madura. La edad media de los seminaristas españoles se sitúa actualmente en una horquilla de entre 25 y 30 años, dependiendo de la etapa formativa en la que se encuentren.

Nuevas herramientas de comunicación

La campaña de este año apuesta por lenguajes digitales para conectar con el público joven. El epicentro de esta estrategia es la web 4pm.es, cuyo nombre evoca el pasaje evangélico del encuentro de los primeros discípulos con Jesús. El portal ofrece materiales pastorales, recursos educativos y juegos vocacionales.

Además de la web, la iniciativa incluye un videopodcast quincenal y la canción oficial interpretada por los sacerdotes Luispo y OzoresP. El proyecto nace de un concurso de ideas creativas entre los seminarios, en el que resultó ganador el de Cuenca, cuyos seminaristas son los rostros visibles de las piezas audiovisuales de este año.