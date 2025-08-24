En este Domingo XXI del Tiempo Ordinario, seguimos el camino del Señor. En esta ocasión alguno le pregunta por el número de los salvados. El Maestro no da cifras, da luces para saber reaccionar ante la doble conducta porque sino podemos decir una cosa y ser otra muy distinta.

Y en medio de este contexto evangélico del día celebramos al Apóstol San Bartolomé. Tal y como cuentan los Evangelios, Cristo después de pasar la noche en oración, llamó a sus discípulos y eligió a Doce de ellos para que estuviesen con Él.

Entre estos está San Bartolomé. Felipe fue uno de los que siguió al Señor, y cuando encontró a Natanael –también llamado Bartolomé-, oriundo de Caná de Galilea, le presentó al Maestro y le eligió. En le momento del diálogo, Natanael duda de que sea un Nazareno bueno.

Cuando le ve Jesús le llama como un israelita en quien no hay engaño. Él por ese gesto descubre al Mesías al que confiesa. Hasta ese momento Felipe y Andrés habían seguido a Juan Bautista, el Precursor, y ahora se sienten atraídos por ese Hombre. Su pertenencia al grupo de los Doce Apóstoles le hace ser también testigo de la Resurrección del Señor y de su Ascensión al Cielo y de todo lo que dijo e hizo.

Los Hechos de los Apóstoles le sitúan con el resto del Colegio Apostólico perseverando con María en la Oración a la espera de la Venida del Espíritu Santo, en Pentecostés. San Bartolomé como resto de la Comunidad Apostólica, excepción hecha de San Juan, muere mártir -por desollamiento- en la India a causa del Reino de los Cielos.