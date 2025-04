Sábado de la Octava Pascual

La Resurrección del Señor es tan espléndida y tan fecunda que Él quiere que tomemos buena nota de su Amor por nosotros. Hoy 26 de abril, es penúltimo día de la Octava de Pascua. El pueblo fiel, sigue contemplando el Sepulcro vacío, signo de la Victoria definitiva. También se llama “Sábado de la confirmación de la Fe en la Resurrección”. Se trata de la prueba rotunda para estimular a creer en Cristo que vive. Ahora les toca el turno de aceptarlo a los Once que habían comido y bebido con Él El Evangelio muestra a Cristo Resucitado que se aparece a María Magdalena. Ella se siente urgida pro el Maestro a comunicarlo a los demás. Se lo cuenta a los discípulos y no le creen. Se piensan que es un hecho de exceso de imaginación. Lo mismo pasa con las mujeres que van al Sepulcro. Van a anunciárselo y de nuevo no dan crédito a sus palabras. Por otro lado, se aparece a otros discípulos que se lo cuentan y tampoco se lo creen. Son los dos discípulos camino de Emaús, que se proclamó el pasado miércoles. Por fin se aparece el propio Señor para demostrarles que no es una fantasía. Por eso les echa en cara su incredulidad y les anima a creer haciéndoles testigos de todo esto. Para eso les recuerda que ya estaba profetizado de que Él habría de padecer y morir para resucitar. Es la explicación de las Sagradas Escrituras para recordarlos lo que les dijo antes de ser entregado y a lo que ellos no dieron nunca importancia. Nunca asumieron hasta ese momento que era la Clave de su Ministerio y su Misión Redentora.