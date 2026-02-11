Nuestra Señora de Lourdes

María siempre está como Madre Amorosa para socorrer a sus hijos, especialmente cuando sufren. Hoy celebramos a Nuestra Señora, la Virgen de Lourdes. Ella es la Ayuda de los que sufren espiritual o materialmente. Fue el 11 de febrero del año 1858, cuando la Reina del Cielo se apareció en Lourdes (Francia) a Santa Bernardette Subirous.

La pequeña cuenta cómo iba con dios amigas a por leña. Al cruzar el río Gave se iba descalzar y entonces sintió una brisa y al alzar los ojos vio a una Señor Hermosísima con dos rosas amarillas en los pies.

Tras varias apariciones, pidió a Bernardette que le construyeran allí una Capilla, surgiendo también un manantial cuando excavó la niña por orden de la Señora. Cuando se lo dijo al sacerdote, le pidió que le dijera esa Señora quién era.

Por eso, varias veces le preguntó la niña quién era, hasta que un día le dijo: “Yo soy la Inmaculada Concepción”. La Iglesia dio por auténticas dichas Apariciones. Así surge la Gran Basílica tal y como la conocemos en nuestros días.

Desde entonces Lourdes se ha convertido en uno de los Centros Marianos más importantes de peregrinación donde acuden muchos enfermos que, sanan de sus dolencias. También hoy es la Jornada Mundial del Enfermo que encontrará su complemento y plenitud el 10 de mayo, VI Domingo del Tiempo Pascual, en el que se vive la Pascua del Enfermo.