La Iglesia siempre ha tomado elementos del mundo judío para asumirlos en la Fe Cristiana. Por ejemplo, es el caso de hoy, 24 de diciembre, día de Nochebuena. En el judaísmo, las fiestas grandes tienen tal relevancia que ya al caer la tarde de la jornada anterior se vivía como si fuese el propio día en cuestión.

Y es que la grandeza de las fiestas religiosas ponía en cierta tensión el alma que esperaba el día grande. En la antigüedad los judíos revivieron la importancia de vigilar tal y como sucedió en la noche de la Liberación de Egipto donde tuvieron que estar alerta para salir victoriosos de la esclavitud.

Los cristianos en el caso de la Nochebuena, vivimos la Vigilia Extraordinaria que espera el Feliz Alumbramiento. En Él, la Virgen María dará a luz al Salvador del mundo. A lo largo de esta jornada la Creación está más expectante para vivir el Nacimiento de Cristo.

Cada una de las horas que pasan alimenta la Fe en que ha llegado la Plenitud de los tiempos. Los cristianos asumieron esto y evocaron esa vigilia, especialmente en la Pascua, pero también en la Segunda Celebración más importante como es Misterio de su Encarnación y Nacimiento en la humildad de nuestra carne.

La Nochebuena no es todavía Navidad. Es el último día del Tiempo de Adviento que culmina en la medianoche con la Misa del Gallo. Hasta ese momento la Iglesia recuerda que “esta noche vendrá vosotros el Señor”.