Martes de la Octava de Pascua

La prolongación del Domingo de Pascua en estos días es un hecho. Porque hoy, tercer día de la Octava de Pascua, continuamos viviendo la Resurrección del Señor. La Iglesia sigue pendiente del Hilo Conductor que marca la palabra de Dios de estas jornadas. Este día se llama también “Martes de la Primera Aparición”.

Por eso San Marcos en el Evangelio dirá que Jesús después de resucitar de entre los muertos se apareció primero a María Magdalena de la que había echado siete demonios. El motivo es el Evangelio de hoy donde San Juan recuerda el Pasaje en el que María Magdalena llora desconsolada en el Sepulcro.

No sabe dónde se encuentra a su Maestro que ha desaparecido. Unos ángeles le preguntan por su llanto. Les cuenta que no sabe dónde le han puesto. Entonces se le aparece Cristo Resucitado que le pregunta también por qué llora. María Magdalena se vuelve pero no le conoce. Simplemente cree que es el hortelano y le pide que le diga dónde lo ha escondido para ir y recogerlo. Sin más palabras, Jesús se le da a conocer y le llama por su nombre, María Magdalena le reconoce y se postra ante Él. El Señor le manda anunciarlo a los discípulos, asegurando que irá a Galilea por delante de ellos. Allí le verán. María Magdalena como una fiel discípula se acerca a los Once y les cuenta esto. Por tanto, lo cumple. Dentro de las pruebas de la Resurrección del Señor, junto al hallazgo del Sepulcro, se encuentra la experiencia de la Comunidad con el Resucitado, lo que les cambia y les hace testigos valientes