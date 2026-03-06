La religiosidad popular nos lleva en este día hasta los momentos más centrales de la Pasión del Señor, que muere y resucita. Por eso, hoy, como cada primer viernes de marzo, celebramos el Cristo de Medinaceli. La Imagen nos muestra a Cristo coronado de espinas y maniatado. Es el momento del Ecce Homo, en que Pilato se lo mostró así al pueblo.

La Celebración nos traslada al siglo XVII. En aquel momento los capuchinos que van en misión a tierras del Norte de África. Entonces quieren llevar un Icono que sea Catequesis Viviente. Para ello se ponen en contacto con los talleres sevillanos del artista cordobés Juan de Mesa. El Cristo mide 1,73 metros. Una vez hecho se la llevan a Marruecos.

La mala suerte es que el Sultán en una avanzadilla guerrera se apodera de la Imagen con la idea de pasearla burlonamente por las calles y destruirla. Ante este acontecimiento, el Superior de los Trinitarios se presentó para adquirirla pagó por el 30 monedas de oro.

El magnate lo tasó en una moneda de oro por cada kilo y pesó casualmente 30 kilos. Una vez adquirido, llegó a Madrid en 1682 donde le acogieron los Trinitarios bajo el nombre de “Jesús del Rescate”. Tras la Desamortización de Mendizábal va a Duques de Medinaceli, conservando el nombre actual. El Templo está regentado por los PP. Capuchinos.

Llega la persecución religiosa de los años 30 del siglo pasado y sale de España llegando hasta Ginebra. A su vuelta retorna a su ubicación de Duques de Medinaceli, donde es venerada hasta la actualidad. El Papa San Pablo VI dio al Templo el Título de Basílica Menor de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli. Esta festividad se vive todos los años el primer viernes del mes de marzo.