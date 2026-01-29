El amor a Dios y al prójimo es el mejor testimonio y camino a la Santidad. Hoy celebramos al Beato Manuel Domingo y Sol. Nacido en Tortosa (Tarragona) en 1836, de su familia aprendió a vivir en la Fe con una buena educación cristiana y humana. Siempre estaba dispuesto a tener un corazón que amase a Dios y ayudase el prójimo. En plena adolescencia, ingresó en el Seminario de su Diócesis, ordenándose sacerdote a la edad de 24 años. En su primer tramo desempeñó diversas tareas, siendo párroco, capellán de religiosas y levantando diversos Conventos. En ese trato con la gente conoce a muchos jóvenes que sienten la llamada a la vocación sacerdotal, pero no pueden pagase estudios ni la estancia en el Seminario. Pero más tarde, cuando ve a un seminarista pidiendo en la calle para pagarse estudios funda “los operarios diocesanos” también llamados Josefinos. El objetivo era formar futuros sacerdotes expertos en Santidad de vida que estuviesen preparados para llevar a Dios a los demás y ayudarles en sus necesidades cumpliendo desde la caridad las obras de misericordia. Fundador de los Templos de la Reparación a la Eucaristía, también levantó el Pontificio Colegio Español en Roma por el que han pasado multitud de sacerdotes para formarse y estudiar en la Ciudad Eterna. El Beato Manuel Domingo y Sol murió en 1909. Algo más que le caracterizaba era su amor a la Virgen María lo que le daba dulzura y acogida a los que se le acercaban.