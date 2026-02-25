Nos acercamos en este día a un hombre de gran profundidad espiritual, sencillez y desprendimiento como se pide especialmente en este Tiempo Cuaresmal. Hoy celebramos al Beato Ciriaco María Sancha. Nace en 1833 en el pueblo burgalés de Quintana del Pidio, cerca de Aranda de Duero.

De familia humilde, estudia en el Seminario de El Burgo de Osma ya que aunque es un municipio burgalés pertenecía a Osma-Soria como toda la parte sur de Burgos que englobaba los Partidos Judiciales de Aranda de Duero y Roa de Duero. Una vez que se ordena sacerdote comienza su labor pastoral que le depara formarse en Salamanca.

Nada más terminarlo, al poco tiempo un destino fuera de nuestras fronteras marchando a Cuba. Su cometido pastoral será ejercer de Secretario del obispo oxomense Primo Calvo. Y es que el Padre Claret había sido traído a la Corte a España y hacía falta un sustituto.

Por eso pensaron en él. Allí ayudó a niños necesitados llamándole “el padre de los pobres”. Para ello funda las Hermanas de la Caridad. Será obispo Auxiliar de Toledo y también lo será de Ávila, Madrid y Valencia. En su trayectoria convocó tanto el I Congreso Católico, como el Congreso Eucarístico, todo ello a nivel nacional.

Creado Cardenal en 1894 por el Papa León XIII, cuatro años después será nombrado arzobispo de Toledo y Primado de España. El Beato Cardenal Ciriaco Sancha muere en el año 1909. La pobreza y sencillez fueron la impronta de su Ministerio Episcopal.