La oración del día: San Mateo

Hoy nos acercamos a la festividad de San Mateo. Él puso por escrito cuanto Cristo dijo e hizo. Natural de Cafarnaún su nombre es Mateo o Leví. Su padre es de nombre Alfeo. Mateo se hace amigo de las cosas injustas y con trampas aprende el oficio de publicano. Se trataba de una tarea que no era de gente afortunada, si no de personas tramposas. Se hacían pasar por meros recolectores de la contribución, pero, si podían, cobran algo más y no escatimaban en hacerlo, bajo pretexto de que ese era el impuesto real.



De ese dinero se quedaban una parte, la que cobraban de más, o se ganaban el favor de los gobernantes y forjaban una situación mafiosa. Nunca se les podía pillar en robo, pero sus juegos de manos eran de sobra conocidos. Un día, entre los que van a su tienda, hay Alguien que no se esperaba: Jesús de Nazareth. Había oído hablar mucho de Él (¡Y quién no en ese momento!). Aquel Profeta del que conocía sus hechos, milagros y predicaciones le pide que le siga como el resto de discípulos.

La vida cambia para Leví, ya que deja su antiguo oficio y se va detrás del Maestro.Su entrada en los Doce causa estupor en muchos fariseos. Pero el Señor sabe bien que ha venido a llamar a los pecadores, que se reconocen tales y cambian. Es testigo de cuanto dice y hace Cristo. Así lo pondrá por escrito en el Evangelio, que incluye el Nuevo Testamento y que es el primero que aparece.



Su inicio habla de Jesucristo que entra en la historia de la humanidad haciéndose hombre. Por eso se representa a San Mateo con un hombre al lado. Mateo figura entre los nombres de los Doce y ve al Señor Resucitado, está en su Ascensión, recibe el Espíritu Santo y el encargo de predicar por todo el mundo. Ya había dicho el Señor, como recoge en su propio Evangelio, que serían perseguidos y martirizados. Esto lo va asumiendo Mateo a lo largo de su vida, hasta que muere mártir.

Oración

Señor Dios misericordioso: Tú nos muestras hoy

en tu apóstol y evangelista Mateo cómo avergüenzas a los petulantes e hipócritas

y cómo llamas a los pecadores a la tarea de llevar al mundo la Buena Noticia de tu Hijo.

Perdona nuestra soberbia, y danos la certeza de que podemos contar contigo y con tu amor

porque somos débiles y pecadores.

Que sepamos compartir tu mensaje y tu vida

por medio de Jesucristo nuestro Señor.

Amén