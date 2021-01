¡Noticias frescas de Música, Fe y Compromiso!

Queridos amigos, retomamos nuestro espacio para dar voz a tantos amigos que hacen de su música una oportunidad para la esperanza. Esta pandemia nos ha dado un baño de realismo existencial y nos ha recordado, con mucha dureza y crueldad, que somos seres vivos, con gran capacidad para la cultura, pero tremendamente biológicos, sujetos a la intemperie de una condición natural que nos hace frágiles ante virus microscópicos, pero capaces de derribarnos como David a Goliat.

Sin embargo, ha puesto de manifiesto que estamos unidos por el mismo destino, entrelazados y enredados en una aldea global que no es tan grande. Ha despertado la conciencia de que nadie me es ajeno, y que lo que ocurra a los demás me afecta y me importa, porque su camino y el mío se cruzan, y lo bueno o lo malo se trasmite y propaga, y su suerte o infortunio son el mío. La pandemia nos ha recordado nuestra fragilidad, pero al mismo tiempo, cuanto nos necesitamos. La solidaridad se ha hecho fuerte entre las ruinas de una crisis que nos hará mejores si superamos el individualismo y dejamos que la fraternidad se instale en nuestras vidas con firmeza. Hay motivos para la esperanza si nos vacunamos también contra la indiferencia.

Quienes no son indiferentes, son nuestros cantores del Evangelio. En nuestra geografía hay una gran riqueza y mucho arte derramado. Hoy os traemos a nuestro espacio novedades y estrenos, fruto del trabajo y de la fe de incansables cantautores, siempre dispuestos a dar lo mejor de sí mismos para alentar la esperanza en estos tiempos de incertidumbre y dolor.

Maite López nos presenta FIAT, su nuevo trabajo discográfico

Estamos de suerte, mi admirada Maite nos regala su cuarto trabajo discográfico para alentar la esperanza en el Dios de la Vida en estos tiempos de pesares. Ella misma nos lo cuenta con detalle. “Con mucha alegría puedo ya anunciar que, después de varios meses de espera, ya está disponible mi último disco completo: Fiat. (14 canciones para orar y celebrar la fe). Agradezco una vez más a todas las personas que habéis colaborado y apoyado el proyecto desde que lo comenzara, a principios del año 2020.

Se puede escuchar a través de las principales plataformas y tiendas digitales como Spotify, iTunes, Amazon Music o Youtube. También está disponible en formato físico. Puedes solicitarlo a través de un formulario en la página web https://maitelopez.com/ Y también comprarlo en algunas librerías religiosas: San Rafael en Badajoz, Librería diocesana de Segovia, Librería diocesana de Vitoria, Librería San Pablo de Madrid (Benavente) y en toda la red de librerías Paulinas (Madrid, Granada, Valladolid, Barcelona y Valencia). Comprarlo en estas librerías es también una forma de ayudar al sector que también está sufriendo mucho en estos momentos de crisis”.

“Quiero dar las gracias de forma especial a quienes habéis colaborado en la campaña de crowdfunding en el mes de mayo de 2020, aún confinados por la pandemia de la COVID-19. Fueron momentos muy complicados y vosotros hicisteis un hueco en vuestra vida para colaborar activamente con este proyecto musical. Formáis parte de él desde el principio y me alegra decir que este disco también os pertenece. Me animáis y acompañáis el proceso con paciencia y cariño. Me siento arropada por muchas personas a las que, por diferentes motivos, me siento profundamente agradecida”. Maite López.

“LA VECINA DE JESÚS” Toño Casado se entrena como autor literario

Nuestro querido Toño Casado se estrena como autor literario con su libro "La vecina de Jesús" (Ediciones Martínez Roca - PLANETA) en el que pretende relatar, con sentido del humor, la vida y milagros de Cristo cómo jamás se han contado. La Damiana es una vecina de cuidado. Fervorosa de toda la vida y de sinagoga diaria, contempla con estupor las andanzas de un chaval nacido en Nazaret al que apodan Jesusito, que tiene a Tierra Santa patas arriba. Nuestra protagonista no solo vigila detrás del visillo cada uno de los pasos del Mesías y de su pandilla, sino que ella misma interviene como tertuliana estrella del vecindario, manipulando un material absolutamente confidencial que maneja con la pericia de los mejores espías de la Guerra Fría. "Al cielo se llega con amor y, sobre todo, con humor”. En un momento tan difícil como el actual, la Damiana aterriza en la vida de los lectores dispuesta a arrebatarles unas cuantas carcajadas más que necesarias.

Saturados de pandemia, tristezas y grises a lo largo de este último año, reír se ha vuelto más que nunca urgente", afirma Toño. Sacerdote, músico y cantautor, Toño nos cuenta la historia del influencer más veterano, a través de una narración atemporal, libre de prejuicios, que huye de formalismos para, sencillamente, apostar por pasar un buen rato. Si creías que lo sabías todo de uno de los mayores iconos de la historia de la humanidad, La vecina de Jesús viene a sacarte de tu error. Lee y entérate, criatura. Que al cielo se llega con amor y, sobre todo, con humor.

UNAI QUIRÓS nos regala su nuevo tema para Celebrar el DENYP

Mi hermano Unai Quirós nos tiene muy bien acostumbrados, y cada mes de Enero nos regala un tema para trabajar educativamente y celebrar el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Ya está aquí «CONTÁGIAME TU PAZ». Ante tanto miedo y sufrimiento que nos ha traído esta «nueva normalidad» a causa

ÁLVARO FRAILE nos presenta su proyecto LA OVEJA PERDIDA

Si necesitas diseño, ilustración, producción musical, fotografía, hacer tu página web, realizar vídeos…no lo dudes, todo a tu alcance en las mejores manos. Álvaro Fraile es garantía de excelencia, creatividad y calidad. El mismo Álvaro nos cuenta esta maravillosa aventura.

“En 2004 monté La Oveja Perdida. Era un sueño discreto, un estudio pequeño, sencillo, en Madrid. Al principio la ilusión consistía en grabar los discos y las maquetas de otras ovejas perdidas, como yo, y mientras trabajaba en otros sitios, poco a poco iba haciendo alguna grabación y conociendo gente, mucha gente. El estudio siempre estaba lleno de gente. Lo compartía con Dislalia y otras amigas de Bellas Artes. También hacíamos los diseños de los discos, fotografía… más tarde fue nuestra casa.

Y tiempo después, me mudé a Segovia. Monté el estudio ya con idea de ampliar horizonte y cobertura, porque a uno le pica el gusanillo creativo más que ninguna cosa, el diseño gráfico y la producción audiovisual, para otras ovejas descarriadas. Siempre han venido proyectos bonitos, emocionantes y muy interesantes, de búsqueda, aprendizaje, recorrido, pero es ahora, que casi 20 años después y de la mano de mi amigo, hermano y socio, Alex Delgado, miro hacia atrás tan orgulloso y vuelvo a caer en la cuenta de que es justo el camino y la búsqueda lo que es apasionante y, para nosotros, lo más ilusionante. Y tenemos mucho que decir, mucho que aportar y mucho que ofrecer porque gran parte de nuestra vocación es justo, como ovejas perdidas, buscar.

Muchos nos conoceréis por los conciertos, pues a esto nos dedicamos cuando no hay rock and rol. Hemos re ideado la marca y estamos renovando puntos de mira, calibrando los equipos, afinando instrumentos y afilando nuestros lápices. Así que te presentamos nuestra nueva web, para que veas todos nuestros trabajos y sepas que, si estás perdido en algún mundo de tu gráfica o de tu propio sonido… nos encantaría recorrer juntos el camino. Échale un ojo a la web https://laovejaperdida.com/ esperamos que te guste”

“DIFERENTE” de Nico Montero da el salto a las plataformas digitales

¡Aviso a navegantes! A largo de las próximas semanas toda mi discografía (16 discos y otros estrenos) Más de 200 canciones, gradualmente, estarán disponible en las mayores plataformas digitales, gracias al sello Santafé producciones. Hoy, 15 de enero lanzamos "Diferente”. Fue mi tercer trabajo discográfico, corría 1998. Firmé con la editorial San Pablo e hicimos un disco muy currado, con grandes músicos y arreglistas, con canciones para llegar también al corazón de los que viven al margen de la fe.

Con el apoyo de Cadena Dial me permitió cantar en pubs, universidades, salas culturales... Se distribuyeron miles de CDs y Casetes, entonces no había redes sociales ni plataformas digitales y la gente compraba discos a gogó. Os ánimo a disfrutarlo en vuestra plataforma digital preferida partir de hoy 15 de enero. Hay canciones inolvidables como "boquita de fresa" a mi hija Miriam, "dos o tres" un canto a la amistad verdadera, "nada nuevo tras de ti" un relato de amor vital, "Telaraña" sobre las contradicciones de los tiempos en los que vivimos, "Diferente" un canto a la libertad… Disponible ya en estos enlaces:

