Nico Montero estrena 'Corazón inquieto', un trabajo que pone música a textos y pensamientos de San Agustín

'Corazón Inquieto' es un disco que nace del corazón inquieto de su autor, Nico Montero, avivado e inspirado por el carisma agustiniano en el que ha sabido sumergirse en total comunión y sintonía con la Orden de San Agustín, promotora de esta obra musical. Dos magníficos arreglistas se han dado cita en este trabajo: el venezolano Gerson Daniel Pérez y el argentino Kiki Troia.

Cada uno, aportando su estilo, arte y solvencia en los diferentes temas, acompañados por grandes músicos y coristas, entre los que se encuentran Mati Quintana, bajista de Martin Valverde, Alonso Bautista, reconocido batería de los eventos Cielo Abierto, la cantante panameña Mary Carmen Barria, y las voces de María Sánchez, Vane Masciarelli y María Carmen Jiménez. El Disco se estrena hoy en todas las plataformas digitales bajo el Sello SANTAFÉ y se complementa con una tirada de miles de ejemplares en formato físico.

Voy buscando la verdad

busco en mi interior

tengo el corazón inquieto

voy buscando algo más

Me cansé de aparentar

vivir con mediocridad

que me impide ir más allá

de lo palpable y contemplar

UN AMOR REAL

UN AMOR ETERNO

UNA FUERZA QUE NAZCA EN MI ALMA

Y ME HAGA AL FIN VOLAR

UN AMOR REAL

UN AMOR ETERNO

CAMINO, VERDAD Y VIDA

BUSCO EN MI INTERIOR

Me invitaron a seguir

las estrellas de “tiktok”

“influencers” y “youtubers”

y a raperos con buen “Flow”.

Enganchados a los “likes”

incansable exhibición

sucedáneos de verdades

voy buscando algo más.

Voy buscando una luz

que contagie su calor

que avive en los corazones

la ternura y el amor.

Me cansé de postergar,

vivir con pasividad

quiero salir al encuentro

y atreverme a abrazar

15 CANCIONES QUE NO TE DEJARÁN INDIFERENTE

El disco se compone de 15 canciones, 10 compuestas por Nico Montero, en las que ha sabido musicalizar grandes pensamientos y vivencias del Santo de Hipona, a las que se suman tres adaptaciones de Nico a temas con solera y muy queridos en la familia agustiniana. Y para cerrarlo, dos canciones más de regalo, gracias a la colaboración del músico y cantautor agustino Alberto Gadea.

AMAR SIN MEDIDA / BUSCADORES DE LA VERDAD / CONÓCETE, ACÉPTATE, SUPÉRATE / TARDE TE AMÉ / QUE A NADIE LE SOBRE, QUE NO FALTE A NADIE / AMA Y HAZ LO QUE QUIERAS / CORAZÓN INQUIETO / LO CONFIESO / LAS DOS CIUDADES / MARÍA, LA CREYENTE / ANIMA UNA ET COR UNUM IN DEUM / BRILLA / BELLEZA INFINITA / BONUS TRACK (ALBERTO GADEA): CON CRISTO VIVE LO AUTÉNTICO Y LUZ DEL CRISTO PARA EL MUNDO DE HOY

DISFRUTA CORAZÓN INQUIETO EN ESTOS ENLACES

Te invitamos a disfrutar de este disco, dinámico y diverso, que ahonda y musicaliza las grandes líneas de carisma agustiniano.

Youtube

https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_k6FSgEmE_sZbOKUIXMOaTdvWQfdB_2i5E&si=2dx0GQPUAyns3Bva

Spotify

https://open.spotify.com/intl-es/album/6fNODB5N7QAL6xaiRZR6vU?si=eyGGNZpXQBCNiQJ2AZspMw

Apple

https://music.apple.com/us/album/coraz%C3%B3n-inquieto/1771044109

GIRA 'CORAZÓN INQUIETO'

El disco viene acompañado de una larga Gira de conciertos en la que Nico Montero y sus músicos visitarán más de 40 localidades españolas para hacer vibrar a todos los públicos con el maravilloso carisma agustiniano hecho canción. Algunas de las fechas ya en cartel son las siguientes:

21 SEPT: CARAVACA DE LA CRUZ, 25 SEP: MADRID, 25 OCT: VALENCIA, 09 NOV: MÁLAGA ,12 NOV: SEVILLA, 14 NOV: CEUTA, 17 NOV: MADRID, 18 NOV: MADRID, 11 DIC: MÁLAGA, 16 ENE: ZARAGOZA, 20 ENE: ZARAGOZA, 21 ENE: LOGROÑO, 29 ENE: SALAMANCA, 31 ENE: JEREZ FTRA, 01 FEB: MONTILLA, 08 FEB: MADRID, 18 FEB: SEVILLA, 25 FEB: CEHEGÍN, 28 MAR: EL ESCORIAL, 29 MAR: GUADARRAMA, 26 ABR: CIUDAD REAL, 23 MAY: BARCELONA, 24 MAY: VALENCIA, 06 JUN: CÁDIZ, 03 JUL: VALLADOLID…

Más información sobre la Gira en www.nicomontero.com

Si quieres conocer más sobre la Orden de San Agustín y adentrarte en su carisma: https://agustinos.es/