Los artistas que cantan a la Virgen María durante el periodo de Adviento

En pleno corazón del Adviento, la celebración de María Inmaculada y diez días después, Santa María de la Esperanza, concretan la importancia de María en este periodo tan rico y sugerente de nuestra vivencia cristiana. La imagen de María de Nazaret en estado de buena esperanza se ha convertido en una referencia vital, que cada mes de diciembre, retorna para llenar nuestras vidas de un sentimiento de gratitud indescriptible con torpes palabras. En Adviento, María cobra un protagonismo especial y fundamental. El misterio de la encarnación se produce en el inmenso océano de su corazón de madre. Su acogida y su maternidad transcienden a ese momento concreto para acompañarnos siempre como hijos suyos y hermanos de Jesús. Hoy os traigo 20 canciones, de aquí y de allá, de muchas latitudes y de diferentes estilos…todas con un eje común, la gratitud y el amor a María de Nazaret. ¡Buen adviento a todos!

1. 'Nada es imposible': Nico Cabrera

De las tinieblas se hace la luz. En el polvo nace la vida. De las rocas fluye un manantial. Tú creas algo de la nada (Nada es imposible) Para Ti, para Ti, Nada es imposible (Nada es imposible). Para Ti, para Ti. No te fijaste en mi pequeñez. Aun así, me llamaste a servirte. No importa lo grande de mi corazón. Tú haces proezas, Grande eres, Dios. Tú haces proezas. Grande eres, Dios





2. 'Llena de Gracia': Verónica Sanfilippo

“Madre de Dios, llena de gracia, Reina de paz, Consuelo del alma. María, cuídame con tu manto cúbreme, sé mi puente al cielo, llévame a Dios… y así como TU quiero llenarme de su gracia que se refleje en mi alma la alegría de su amor.”

3. 'Cómo no amarte': Alfareros

“Cómo no amarte, cómo no amarte Si llevaste nueve meses, En tu vientre a mi Señor Cómo no amarte, cómo no amarte Si en tí estuvo tanto tiempo, Recibiendo de tu amor Cómo no amarte.”





4. 'María': Los Ascoy

“Si la tierra en que vivió Jesús es santa, imagina el vientre que lo dio a nacer. Si el Espíritu de Dios fue a su encuentro mucho antes que el mismo Pentecostés…”. Lyric Video de la canción María de Los Ascoy. ÁLBUM: TRECE RAZONES Luis Enrique Ascoy, Mary Ascoy y Luis Enrique Ascoy Jr. Ilustraciones: Natali Vente Guerrero. Digitalización y color: Luis Enrique Ascoy Jr.





5. 'Hágase': Ixcís

“Hágase en mí cuanto quieras, como quieras, donde quieras. Aquí estoy para vivir tu Palabra”.

6. 'Ave María': Maite López

Vídeo oficial de Ave María, tema incluido en el CD Amarás. María, ponnos con tu Hijo.





7. 'Madre María': César Hidalgo

Video lyrics de la canción "Madre María", del disco "Una misa para el siglo XXI", del artista César Hidalgo.

8. 'Ave María': Nico Montero

Se trata de una de las canciones para los peques y las familias que Nico ha compuesto para los libros de Religión de Infantil de la Editorial Anaya en España. Una apuesta sencilla, cantable y muy pegadiza. El Ave María de Nico Montero, con arreglos de Kiki Troia, la voz de Paola Rimada y los dibujos del gran Fano.

9. 'El diario de María': Martín Valverde

Una pieza definitivamente inspirada por el Espíritu Santo, el testamento Bíblico de nuestra Madre, una canción que denota porque Dios la elige para Sí como Madre, y la deja como Bienaventurada por todas las generaciones. La Reina de la Paz y la esclava del Señor.

10. 'Contigo María': Athenas

"Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien el amaba, Jesús le dijo: «Mujer, aquí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Aquí tienes a tu madre». Y desde aquel momento, el discípulo la recibió en su casa." (Jn. 19,26-27)

11. 'La Voce di María': Roberta Torresi e Paolo Bisonni

“La Voce di Maria, dentro l’anima mia, come un balsamo scende sulle ferite e se le porta via. La Voce di Maria, dolce melodia, che ci porta il cuore sempre di più nel Cuore di Gesù. Le Mani di Maria, sopra l’anima mia santa Benedizione, la Sua Protezione per la vita mia”.

12. 'Salve Regina': 450 voces – coro virtual

Espectacular grabación hecha durante la pandemia. 450 personas de 33 países diferentes que grabaron sus voces en este Salve Regina. “Salve, Regina, Mater misericordiæ, vita, dulcedo, et spes nostra, salve”

13. 'La Fe De María': Son By Four (Ítala Rodriguez)

“Dame la fe señor, La fe de María Para decirte sí, un sí sin medidas Dame la fe señor, la fe de María Para renunciar a mí y entregarte mi vida mi vida”.

14. 'Madre María': Kairy Márquez

“Quiero ser como tu María Alabar a Jesús con mi vida Dar un sí sin reservas y sin miedo Y confiar en la voluntad de Dios Madre María, quiero ser como tu Dedicar mi vida a Jesús como tú Y amar y abrazar la cruz Como Tú”

15. 'Hágase': Migueli

Canción de Migueli pensada para los peques de la casa y para toda la familia. Ideal para cantarla con alumnado de infantil y primaria.

16. 'En los brazos de María': Antonio Mata

Videoclip de la canción "En los brazos de María", del disco "Ya no puedo callar" del artista de música católica Antonio Mata, grabado en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Madrid, y en la sede de la AIE (Asociación de Intérpretes y Ejecutantes) en Madrid.

17. 'Pietá, Athenas': Nico Cabrera y Jonatan Narvaez

Canción a la Virgen María integrada en The Vigil Project en colaboración con Athenas, Nico Cabrera y Jonatan Narvaez.

18. 'Madre de la vida': Nico Montero

Una canción a María de Nazaret, muy poética, con arreglos del maestro Kiki Troia y guitarras de Jonatan Narvaez. El Adviento tiene nombre de mujer: MARÍA DE NAZARET. Ella fue la primera en celebrarlo, la primera en esperar, la primera en confiar... Ella es Adviento.

19. 'José, el de María': Chito Morales

No puede faltar en este elenco de temas a María, una canción al grande de José. Una canción de Chito Morales para escuchar, rezar y trabajar en clase y en catequesis.

20. 'Es de María': Coro de Tajamar-Los secretos en la calle Preciados-Madrid

El coro de Tajamar nos regala este villancico titulado "Es de María", con base musical de Los Secretos.