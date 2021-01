Despedimos enero con música y recursos para celebrar el día de la paz y la fiesta de Don Bosco

Queridos/as amigos/as. Se nos escapa enero con dos grandes celebraciones para despedir un mes duro por las circunstancias que la Pandemia ha generado. El 30 de enero las escuelas, en permanente estado de ventilación, reciben un soplo de aire fresco con la celebracion del DENYP (Día escolar de la no voolencia y la paz).

El 31 de enero decimos adiós al largo mes enero con la celebración de la Fiesta de San Juan Bosco, un santo muy especial en mi vida y muy querido en todas las latitudes. Hoy os traemos buenas noticias y recursos para llenar de música, esperanza y solidaridad el frío invierno. Me sumo a la fiesta con esta canción que compuse desde mi corazón rpofundamente salesiano. Era una tarea pendiente para mí... "Corazón salesiano" es un homenaje sentido, que sale del corazón, de la mente y del alma, a mi querido Don Bosco y a toda la familia salesiana con la que me siento unido en un universo maravilloso tejido por el carisma salesiano. Ojalá les emocione tanto como a mí me emocionó escribirla.

Canciones para Celebrar el DENYP.

El próximo 30 de enero se celebra el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Es una jornada educativa no gubernamental fundada en España en 1964 por el poeta y pacifista mallorquín Llorenç Vidal. Es una apuesta por una educación no-violenta y pacificadora que se celebra el 30 de enero de cada año, en el aniversario de la muerte del Mahatma Gandhi.

"Los niños quieren la paz" Orquesta OLYMPYS

Su objetivo es la educación en y para la tolerancia, la solidaridad, la concordia, el respeto a los Derechos Humanos, la no-violencia y la paz. En este día, los colegios y centros se convierten en instrumentos de paz y entendimiento entre personas de distinta formación, raza, cultura y religión. El mensaje básico de este día es: “Amor universal, No-violencia y Paz. El Amor universal es mejor que el egoísmo, la No-violencia es mejor que la violencia y la Paz es mejor que la guerra”.

“Contágiame tu paz”, Unai Quiros

El DENYP fue reconocido por el Ministerio de Educación y Ciencia, mediante la Orden Ministerial del 29 de noviembre de 1976. El día 30 de Enero se conmemora además la muerte del líder nacional y espiritual de la India, el Mahatma Gandhi, el 30 de Enero de 1948, asesinado a tiros por un fanático.

“Queremos la Paz”, Nico Montero

Esta celebración es, por tanto, una oportunidad más de contribuir a que los centros se conviertan en instrumentos de paz y entendimiento entre personas de distinta formación, raza, cultura y religión. No hemos de olvidar que la escuela es un reflejo de una sociedad con la que comparte defectos, pero en ella también se educa para la vida y se busca desarrollar en los alumnos las capacidades y competencias necesarias para una participación social activa.

No Dudaría”, Rosario

Por todo ello, hemos de contribuir, a través de la educación, a la concienciación de todos en la construcción de un mundo mejor, un mundo más justo y más humano que permita que todos los individuos tengan la misma oportunidad de desarrollar plenamente sus facultades en el seno de una sociedad democrática, libre, justa, responsable y en paz. Todos bajo el mismo sol de justicia y de oportunidades.

“El mismo sol”, Álvaro Soler

Los docentes tienen muchos recursos al alcance de la mano para poder celebrar el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Se pueden realizar concursos de carteles realizados por los alumnos sobre esta fecha tan importante, analizar a fondo la figura de Gandhi, desarrollar concursos de relatos, realizar charlas, disfrutar de cuentos educativos, preparar danzas, aprender canciones pacifistas, participar en manifestaciones o desarrollar marchas por la paz...

Lo importante es sembrar Paz y aprovechar la celebración para concretar propuestas de mejora para todo el curso. En movimiento por la Paz, la Paz no se improvisa, se construye con acciones... en movimiento.

“Moving”, Macaco

Esta fecha es una oportunidad de trabajar la paz en varios sentidos y hacía varias orientaciones: La Paz conectada con la solidaridad, con la capacidad de acogida ante la crisis de los emigrantes, con la superación de fronteras físicas o ideológicas, con la cultura de la tolerancia y el respeto a la diversidad.

“Tu mano y la mía”, Nico Montero

En estos tiempos más de 28 millones de niños han sido víctimas de desplazamientos forzosos en todo el mundo. Se han visto obligados a dejar su país por los conflictos y la violencia. Y no son los únicos, otros 20 millones de niños han migrado por otras causas. Casi 50 millones de niños desarraigados, migrantes, lejos de sus hogares, según un reciente informe de Unicef. No lo tienen nada fácil.

Para los que huyen de la violencia hay pocas vías seguras para migrar, reunirse con las familias o pedir asilo. Muchos de ellos se ven obligados a ponerse en manos de los traficantes o a poner en marcha peligrosas estrategias para llegar a su destino. Ponen en juego lo más preciado que tienen: su vida y su infancia.

“Tu Enemigo”, Pablo López

Pacificar las calles, los barrios, las familias, los centros laborales, las relaciones en general, es una tarea siempre inacabada y difícil, que requiere la mejor versión de nosotros mismos, una actitud vital de compromiso con la paz en todas nuestras acciones, palabras y decisiones.

“Yo decido vivir en paz”, Artistas El Salvador

Paz inclusiva, paz que vertebra y que estrecha lazos. Paz que genera comunidades fundamentadas en el diálogo, el respeto y la reflexión. Paz que convierte los barrios, las ciudades, los centros escolares, en aldeas de paz.

“Paz, paz, paz”, Juanes

29 de enero: “El reverso de mi piel” da el salto a las plataformas digitales

Hace unos días del lanzamiento de "Diferente" en las plataformas digitales, y ahora es el turno de "El reverso de piel". Cuarto trabajo discográfico de Nico Montero. Se trata de su primera obra de Teatro Musical. El célebre musical de Nico Montero sobre el drama de la inmigración “El reverso de mi piel” lleva 18 años consecutivos representándose por toda España, desde Cádiz hasta Pamplona, pasando por Madrid, Santander, Vizcaya, Sevilla, Granada, Málaga, Barcelona, Alicante, Extremadura… con 55 representaciones a cargo de diversos grupos teatrales y 50.000 espectadores. Ha sido montado y representado por la compañía “Titiriplaza” de Madrid, el grupo teatral “Estrecho sueño” de Cádiz, el taller de Teatro de “Salesianos” de Burgos, la “Compañía El gris” de Badalona, la “Compañía Sin fronteras “de Alicante, el “Grupo teatral Salesianos” de Granada, el grupo MEL de Guadalajara y el grupo “Askartza Martxa” de Vizcaya, y diversos talleres escolares de Institutos por toda la geografía. Recientemente, la obra de Nico aterrizó en Ceuta de la mano de la compañía de teatro “ConMedia-Farsa”, y la coordinación de la Red Europea de lucha contra la pobreza y la Exclusión social. La obra se ha incluido en la Guía Educativa que realiza la ciudad y se representará para el alumnado de la ciudad en diversos pases y fechas.

¿Cómo surgió el Reverso de mi piel? Nico la escribe en 2001, por encargo de su amigo, el salesiano José Miguel Núñez, que era entonces Delegado de Pastoral Juvenil de los Salesianos de Sevilla. El objetivo: sensibilizar con el drama de la inmigración, animar a la solidaridad y recaudar fondos para una Escuela Taller en Tánger. El mismo Nico Montero en persona, al frente de la compañía “Estrecho Sueño”, lo representó por más de 30 ciudades a lo largo de dos años (2002-2004). Gracias a la compra del CD “El reverso de mi piel” (Trovador) y a las más de 30 representaciones de la obra por toda España a cargo de Nico Montero y la compañía “Estrecho Sueño,” se dio un empujón a la construcción de una escuela taller en Tánger (Marruecos), en el barrio de Beni Makada, para el desarrollo de jóvenes de la zona, evitando el cruce del estrecho en pateras y el riesgo para sus vidas. Este trabajo recoge los 13 temas compuestos para la obra de teatro musical del mismo título con guion del propio Nico e interpretada por él mismo junto a la Agrupación Estrecho sueño. Centrado sobre todo en la inmigración aborda también temas como la anorexia, la cultura del pelotazo, la solidaridad, la tolerancia y muchos más valores necesarios para los tiempos que corren.

Disfrútalo en tu plataforma preferida en estos enlaces:

Spotify:https://open.spotify.com/album/6ZFez6HeNcio6KdhctNrz1?si=fK9fJzmoRBGnQSBZntuGgg

ITunes: https://music.apple.com/es/album/el-reverso-de-mi-piel/1549546442

Deezer: https://deezer.page.link/jvNtNVhWQkR24A5N9

Tidal: https://tidal.com/browse/album/170026537

Canciones para celebrar la Fiesta de Don Bosco

Por el mundo pululan más de 40 canciones en castellano dedicadas a D. Bosco y al espíritu salesiano. En este espacio os presentamos algunas de ellas para sumarnos a la Fiesta de nuestro querido Don Bosco y de la gran familia salesiana.

Don Bosco Tú Estarás

Tu sueño es realidad

Don Bosco, el grande

Amor infinito

Don Bosco, amigo

Bienvenido Don Bosco

Fiesta

La vida sigue creciendo

Más canciones sobre Don Bosco en este enlace: http://www.pastoraljuvenil.es/wp-content/uploads/2018/06/CANCIONES_DON_BOSCO.pdf

Colabora con la Asociación Marta y María

Hace unos días, a través de mi querido Fray Nacho, conocí el caso de Marta y María, para las que la canción “Boquita de fresa”, que compuse a mi hija Miriam, ha sido muy especial en sus vidas y les ha acompañado en su complejo camino vital. Me emocionó profundamente. Decía su mamá que fue la primera canción que escuchó Marta minutos después de nacer y le ha acompañado en tantos momentos difíciles en el hospital, como en muchísimos momentos felices.

Para luchar contra la enfermedad rara Batten han creado la Asociación Marta y María CLN6. Fundada en Castellón el 14 de octubre de 2019, tiene la finalidad de dar a conocer la enfermedad de Batten CLN6, con el objetivo de recaudar fondos para su investigación y para poder atender a las personas afectadas por esta patología, proporcionando ayudas técnicas o donaciones para cubrir gastos de tratamientos.

Fueron unos amigos de la familia de Marta y María, quienes viendo la dura lucha diaria que mantenían Ana y Gustavo por asistir a sus dos hijas, junto a su alto y constante compromiso por recaudar fondos para apoyar la investigación médica que trata de encontrar una cura, deciden colaborar de forma activa en la causa creando la asociación. Se pretende así dar a conocer al máximo esta enfermedad rara entre la sociedad, así como implicar a instituciones y organizaciones privadas, para lograr conseguir el mayor apoyo posible.

La web de la asociación es: https://martaymariacln6.com/index.html

Puedes colaborar de las siguientes formas: Con un ingreso o transferencia a la cuenta:

Entidad: Banco Santander

Titular: ASOCIACIÓN MARTA Y MARÍA CLN6

Cuenta: ES28 0049 4898 99 2416 183 956

Gracias a todos/as.