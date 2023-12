50 canciones para vivir la verdadera Navidad

Volviendo los ojos a nuestra infancia, la Navidad tiene un hilo musical que sin duda es compartido por muchos amigos de Música, Fe y Compromiso. La música navideña puede ser tan superflua y efímera como el consumismo atroz de estos días, pero también hay canciones que se asientan en el misterio de la Encarnación y tienen por vocación ayudarnos a vivir la Navidad con sentido evangélico. A las puertas de la Nochebuena quiero haceros llegar una selección de 50 canciones navideñas para renovar la oferta tradicional, algunas de estas canciones son nuevas propuestas y estrenos de músicos cristianos contemporáneos, que enriquecen la propuesta de canciones de Navidad para estas fechas tan entrañables. Feliz Navidad a todos/as. Y que la Música, la Fe y el Compromiso que brota del misterio de la Encarnación, inunden vuestras vidas.

1. ES NAVIDAD, STELION, A-ZUS, MINS, LA CASA DE TOTORO, FRESH SANCHEZ, THE JAY, CHALS & NACIO

Colaboración entre StelioN, A-zus, MINS, La Casa de Totoro, Fresh Sánchez, The Jay y Chals & Nacio

2. EN LOS BRAZOS DE UN CARPINTERO, CORO TAJAMAR

Hoy de luz se ha llenado el cielo, muy cerquita de aquí, en Belén, en un pobre lugar, un pesebre, un Niño divino pronto va a nacer. Mira allá, al final del camino, ya se ven luces, es Belén. Tú aguanta un poquito, María, respira tranquila, todo saldrá bien. Una cama, señor, se aproxima un bebé, no sabemos dónde va a nacer. ¡No puede ser verdad! No te apures, José. Esta noche, dentro de poquito estaremos los tres.

3. VILLANCIRCO, CHITO MORALES

“El circo está en Belén. Se acaba la función. Todo está en paz. Algo va a suceder. A la puerta llegan pastores. Venid. Venid a adorar. Es el rey, el rey de reyes que nació en un portal. Los elefantes, Tu, tu, tu cantan tu gloria. Y las focas, plás, plás, plás, aplauden tu gloria. Los perritos: Guau, guau, guau ladran tu gloria. Los animales del circo te quieren adorar. Los payasos: Moc, moc, moc ríen tu gloria. Los trapecistas: Hale hop saltan tu gloria. Los domadores, los magos. Malabaristas y enanos se arrodillan ante el rey. María y José ríen felices. Jesús está dormido. Al escuchar, del circo, su sonido feliz, ha sonreído”.

4. JESÚS HA NACIDO YA. ASOCIACIÓN LAUDATO SI

Letra y Música: Carolina Siciliani y Gerson Pérez. Arreglos, Producción y Máster: Gerson Pérez. Batería: Moisés Soto. Producción. Ejecutiva: Asociación Laudato Si. Producción de Vídeo: Carlos Castilla. Intérpretes: Canaán Música Católica (España), José Luís Villalaín (España), Carlos y Carito (Venezuela – España), Marcelo Olima (Argentina – España), Gerson Pérez (Venezuela – España).

5. NAVIDAD JUNTOS, TOÑO CASADO

Un mensaje de esperanza y alegría para estas Navidades, creado por Toño Casado con el Coro Familiar de la Parroquia del Pilar de Madrid.

6. NAVIDAD BLANCA, LOS ASCOY

“Era de noche, no se si sábado o domingo, era un invierno, y solo afuera había frío. No era sopa lo que le daban a aquel niño. Era su madre, amamantándolo con cariño. Hasta la higuera parecía sonreírnos, aún siendo establo, hasta el aroma era exquisito. Había una estrella con un resplandor distinto, mas no vi peces que bebían en el río. Sí vi animales recostados en el piso y con su aliento calentaban el recinto. Es lo de menos si era diciembre o veinticinco, aún siendo un sueño era un honor inmerecido”.

7. LLEGÓ NAVIDAD, NICO MONTERO

“Una estrella anuncia al mundo que Jesús ya ha nacido. Todos quieren ir a verlo, desde los reyes más sabios hasta los pobres pastorcillos. Llegó Navidad, se siente. Llegó Navidad, la vida. Llegó Navidad, y las estrellas brillan en el cielo. Llegó Navidad, alegría. Llegó Navidad, la fiesta. Llegó Navidad, la tierra canta la buena noticia.

8. NIÑO DIOS, ATHENAS

"Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre; y María dio a luz a su Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue.” (Lucas 2, 6-7)

9. EL DIA QUE NACIÓ JESÚS, MIGUELI

El día que nació Jesús comenzó el contar los años. El día que nació Jesús subimos muchos peldaños. El día que nació Jesús se abrieron todas las puertas, el aire sopló fresquito, la vida llenó la tierra. El día que nació Jesús la gente estuvo de fiesta. El día que nació Jesús despertamos de la siesta. El día que nació Jesús rieron todos los tristes, volaron ángeles nuevos, curaron las cicatrices...”

10. NOS HA NACIDO UN ÑIÑO, HERMANA GLENDA

“Nos ha nacido un niño. Nos ha nacido un niño. Nos ha nacido un niño, un salvador. No juzgará por apariencia. El mirará el corazón. Será la salvación de todos los pobres.El secara nuestras lagrimas. Y como una madre nos consolará. Será la salvación de todos los hombres. Por que nos ha nacido un niño, un salvador. Traerá la paz a la tierra. Con Él la justicia reinará. El mal y la muerte ya no existirá. Por que nos ha nacido un niño, un salvador.”

11. ALEGRE NAVIDAD, CELINES

"Llegó la Navidad, abre tu corazón, y en ti renacerá el amor. Hoy brillará la luz sobre la oscuridad porque ya nació Jesús”

12. ES NAVIDAD, ESTACIÓN CERO

“Ven, ven, ven no tardes Jesús. Ven, ven, ven a brillar con tu luz. Una estrella he visto pasar. Dice que vendrás, amor traerás. Ven, ven, ven que te espero Jesús. Ven, ven, ven a brillar con tu luz. Pinta tu presencia, mi paz. Soñando entre luces, te espero en mi casa”.

13. COMO EN BELÉN, ALFAREROS

En un pesebre una noche fría nació a la luz de la Virgen María, era Belén el lugar escogido que recibirá al recién nacido. Y una estrella guiaba a los reyes, Quienes llegaron desde el oriente Con sus regalos para ofrendarlos al rey. Allá en Belén nació el Salvador quien dividiría la historia en dos, y como en Belén, el vuelve a nacer, pero ahora el pesebre tu corazón... es como en Belén

14. DEJALE ENTRAR, UNAI QUIROS y ANTONIO MATA

Déjale entrar es un tema navideño perteneciente al álbum "CHIFLADO POR TI" de Unai Quirós. En esta ocasión, interpretado por Antonio Mata.

15. ES NAVIDAD, NICO MONTERO

Villancico compuesto por Nico para el Proyecto Corazón de Educación Infantil de la Editorial Anaya-España. Letra y Música: Nico Montero. Arreglos musicales: Kiki Troia, Voz: Paola Rimada.

16. HA TRAÍDO LA ESPERANZA, VERÓNICA SANFILIPPO

“Él nos da la Eucaristía, alimento celestial. Se ha quedado con nosotros en un pedazo de pan. No olvidemos que ese niño, siendo Dios e inmortal, nos enseña a ser humildes, y proclamar la verdad”.

17. EN BELÉN, EN BELÉN. CESAR HIDALGO

Con la participación de la Familia Cabado - Alonso (Zamora). Familia Olima - Rodríguez (Argentina, España). Familia Quirós - Escobar (Málaga). Almudena y Germán Canaán (Almería). David Santafé: Coros y arreglos vocales. José Otero: arreglos musicales. Fernando Salaverri Aranegui: productor ejecutivo. Grabación en los estudios Santafé Madrid. Colaboración de: Católico en Red.

18. ESTA NOCHE ES NAVIDAD, GERSON DANIEL - CARLOS & CARITO

Videoclip de la canción "Esta Noche Es Navidad" de los cantautores católicos Gerson Daniel, Carlos Castilla y Carito Siciliani.

19. NACE EL SALVADOR, JOSÉ IBAÑEZ

“Cuando el mundo pide paz y no encuentra solución, mil batallas quedan por vencer pero ya no hay nada que ofrecer. Surcan mares de temor olas de oscuridad. Hoy nos nace un faro al que mirar más allá de la dura realidad. Cuántas veces he rezado por un mundo que se muere sin amor. Sin dudarlo nos has encontrado para darnos una nueva dirección. Aleluya,Aleluya, Nace el Salvador del mundo, nace nuestro redentor”.

20. EMMANUEL (JMJ 2000 ROMA), CANTA ALABANZA

“Un Ángel dijo a los pastores,: id todos a adorar. Pues la promesa de un gran Dios se ha hecho realidad. Humilde y pobre en un pesebre, con San José y María. Los Reyes tras un largo viaje, se postran adorándole, ante el rey de reyes, gloria a Dios en los cielos, cantamos en la tierra”.

21. MI MEJOR REGALO, MÚSICOS CATÓLICO UNIDOS

Músicos católicos unidos en Colombia nos regalan esta preciosa canción de Navidad. Mi mejor regalo es amarte. Navidad eres tú, en tí está Jesús.

22. CON ÉL LLEGÓ LA NAVIDAD, NICO MONTERO

Sencilla canción navideña de Nico Montero pensada para los peques de la casa. Con arreglos de Kiki Troia, la Voz de MaryCarmen Barria y el Vídeo de Fran Pradas.

23. JOSÉ, PABLO SANZ

Una canción a San José, el bueno de José. Os dejamos con esta bella canción de Pablo Sanz que nos invita a seguir los pasos de disponibilidad y servicio de José.

24. LAS MEJORES NAVIDADES DE MI VIDA, LARA OK por Toño Casado

El Villancico de Toño Casado, en la voz cálida de Lara OK.

25. UNA ESTRELLA SE ANDA PASEANDO, EN CLAVE DE DIOS

El Grupo En clave de Dios, DE San Fernando-Cádiz nos trae este Villancico fresco y desenfado para felicitarnos la Navidad.

26. QUE PARA TODOS SEA NAVIDAD, MÚSICOS CATÓLICOS DE VALENCIA

Los músicos católicos de la Comunidad Valenciana suman fuerzas y unen voces deseando que la Navidad llegue a todos los rincones de la tierra.

27. LUZ DE NAVIDAD, ATTENDIS

Bajo el título "LUZ DE LA NAVIDAD", Attendis inicia una nueva campaña solidaria con la emisión de un vídeo y villancico inéditos en el que han participado docentes, alumnos y el coro de la Iglesia Católica de Ucrania como colaboración especial.

28. QUIERE NACER EN MI, CHITO MORALES

Chito Morales nos regala este villancico muy chiquitito para este tiempo de Adviento, tiempo de Esperanza. QUIERE NACER EN MÍ Jesús quiere nacer en mí. Y yo quiero creer en él. Le abro mi puerta al niño Dios.

29. LA PRIMERA NAVIDAD, ATHENAS

"El Angel les dijo: «No teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo: Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal: encontrarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre»." (Lucas 2, 10-12)

30. COMO PASTORES, SIERVAS

Esta canción quiere expresar a través de la figura de los pastores, el anhelo que todos tenemos por encontrar la felicidad, de encontrar a Dios hecho niño.

31. CAMINO DE BELÉN, MANOLO COPÉ Y EMILIA ARIJA

Manolo Cope y Emilia Arija nos regalan esta preciosa canción navideña, Camino de Belén.

https://soundcloud.com/manolocope/camino-de-belen-s-lo-emilia

32. PUEDES VENIR, TOÑO CASADO

Villancico que nos cuenta el sentido de la verdadera Navidad. Letra y música e intérprete: Toño Casado, Producción y arreglos: David de la Morena.. Fotografías: Carlos Hermida, Edición de video: Teresa Ekobo

33. VINO A TRAERNOS LA VIDA, ÓSCAR SANTOS

Óscar Santos nos detalla cómo vivir la auténtica Navidad en una canción muy bien elaborada con un mensaje claro sobre el sentido evangélico de la Navidad. Letra y música: Óscar Santos, Producción: Óscar Santos y Pablo Ramírez

34. NANA HABANERA, ANTONIO MATA

"Nana Habanera", del disco "Ya no puedo callar" del artista de música católica Antonio Mata, grabado en San Vicente de la Barquera en Cantabria, en octubre de 2018. Dirección y edición: Ivan Jaques, Producción de Santo y Seña Estudios. Ingeniero de Grabación y edición: David Santafé, Ingenieros de mezcla: David santafé y Hector Quemada. Letra y Música: Antonio Mata,Producción musical y arreglos: David Santafé. Batería: Cristian Borneo,Bajo eléctrico: Haruyoshi Mori,Guitarras: José Atero, Piano acustico, teclados, programaciones y coros: David Santafé.

35. IMAGÍNATE, VICENTE CASTELLANOS

Imagínate que hoy volviera a nacer… una sugerente propuesta de Vicente Castellanos.

36. QUIÉN IBA A CREER, FRAY NACHO

Quién iba a creer que el Mesías iba nacer en pobreza y en un portal, allá en Belén. Fray Nacho nos lo canta con la belleza de su cálida voz.

37. ESTA NAVIDAD, ITALA y JUANJO ft. JESÚS CABELLO

Que mi corazón, sea un pesebre para ti, aunque sea pobre, quiero que nazcas en mi! Con esta canción preparamos una vez más nuestro corazón para que Jesús nazca en nuestra vida, que su amor nos llene en esta Navidad!

38. NO HAY NAVIDAD SIN JESÚS, LOS ASCOY

De manera clara y certera Los Ascoy nos recuerdan el sentido auténtico de la Navidad. Sin Jesús no hay navidad.

39. VENID Y ADOREMOS, CELINES

Preciosa versión del tradicional villancico en la voz de Celines. Canción producida por Vía Cantus. Es una organización de música católica latina contemporánea cuya misión es compartir el mensaje de amor de Dios sin fronteras.









40. CUAL ES TU NAVIDAD, UNAI QUIRÓS

Una canción que nos recuerda el verdadero sentido de la Navidad.

41. HOY ES NAVIDAD, ROGELIO CABADO

Con la naturalidad y el frescor del local de ensayo, esta canción navideña en directo por el cantautor Rogelio Cabado.

42. ALEGRÍA, CORO DEL COLEGIO TAJAMAR 2023

El Villancico de estas navidades se llama "Alegría". Disfruta de la música del Coro de Tajamar.

43. JESÚS, MI BIEN, OLGA MARTÍNEZ

Una de las mejores voces femeninas de la música católica en España, Olga Martínez, nos trae esta bella canción. Letra y música: Pablo Ruz Voces: Pablo Ruz y Olga Martínez Producción, arreglos y master: Daniel Buchelly Edición de vídeo: Hadamariz Chingal.

44. BIENVENIDA NAVIDAD, MARISOL VANDER-VORST

Que sea siempre Navidad. Eso nos canta Marisol Vander-Vorst, con un vídeo de Kqmimoa

45. UN PORTAL SUCIO, PABLO SANZ

Necesito que vengas ya a salvarme de tanta mediocridad. Renueva mi esperanza que contigo todo lo puedes lograr. Si el Verbo se hace carne, que mis deseos se hagan vida. Esto nos canta Pablo Sanz en una sugerente canción de Navidad.

46. NAVIDAD, MARANATHA

Navidad, Dios llega ya, te propone en tu corazón acampar y la tierra sonríe pues confía en que los hombres la interpretan como un signo de paz. DIOS VINO A LOS SUYOS, A SALVARLO, Y LOS SUYOS NO LE RECIBIERON. PERO A QUIEN LE RECIBIO LE DIO, EL PODER DE SER HIJO DE DIOS.

47. DIOS ESTÁ AQUÍ, Javier Gacías

Preciosa canción que ahonda en la presencia de Dios entre nosotros

48. SIN JESÚS NO HAY NAVIDAD, Gerson Pérez

La Navidad puedes ser muchas cosas para muchas personas. Para nosotros, los cristianos, Sin Jesús no hay Navidad.

49. POPURRÍ NAVIDEÑO, cantantes católicos

Alegre popurrí navideño que nos pone en modo fiesta. La alegría de la Navidad nos empuja a repartir alegría a los demás, especialmente a quienes sufren tristeza y soledad.

50. PARA SIEMPRE Ft. Kairy Marquez (Live Session) | Estación Cero

Terminamos este elenco con esta felicitación de Navidad que nos llega del otro lado del charco. Un tema fresco y desenfadado que nos invita a bailar y celebrar la Navidad.