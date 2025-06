“Tened valor: yo he vencido al mundo”

Primera lectura

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 19 1-8

Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó la meseta y llegó a Éfeso. Allí encontró unos discípulos y les preguntó:

«¿Recibisteis el Espíritu Santo al aceptar la fe?».

Contestaron:«Ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo».

Él les dijo:«Entonces, ¿qué bautismo habéis recibido?».

Respondieron:«El bautismo de Juan».

Pablo les dijo:«Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que iba a venir después de él, es decir, en Jesús».

Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús; cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en lenguas extrañas y a profetizar. Eran en total unos doce hombres.

Pablo fue a la sinagoga y durante tres meses hablaba con toda libertad del reino de Dios, dialogando con ellos y tratando de persuadirlos.

Salmo de hoy

Salmo 67 2-3. 4-5ac. 6-7ab R/

Reyes de la tierra, cantad a Dios

Se levanta Dios, y se dispersan sus enemigos,huyen de su presencia los que lo odian;como el humo se disipa, se disipan ellos;como se derrite la cera ante el fuego,así perecen los impíos ante Dios. R/

En cambio, los justos se alegran,gozan en la presencia de Dios,rebosando de alegría.Cantad a Dios, tocad a su nombre;su nombre es el Señor. R/

Padre de huérfanos, protector de viudas,Dios vive en su santa morada.Dios prepara casa a los desvalidos,libera a los cautivos y los enriquece. R/

Evangelio del día

Lectura del santo evangelio según san Juan 16, 29-33

En aquel tiempo, los discípulos dijeron a Jesús:

«Ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten; por ello creemos que has salido de Dios».

Les contestó Jesús:

«¿Ahora creéis? Pues mirad: está para llegar la hora, mejor, ya ha llegado, en que os disperséis cada cual por su lado y a mí me dejéis solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Os he hablado de esto, para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas; pero tened valor: yo he vencido al mundo».