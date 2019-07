Evangelio 14 de julio de 2019: "Haz esto y tendrás la vida"

El Evangelio del día 14 de julio de 2019 con las lecturas de hoy:

Lectura del santo Evangelio según San Lucas 10, 25-37

En aquel tiempo, se presentó un letrado y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba:

–Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?

El le dijo:

–¿Qué está escrito en la Ley?, ¿qué lees en ella?

El letrado contestó:

–"Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo".

El le dijo:

–Bien dicho. Haz esto y tendrás la vida.

Pero el letrado, queriendo aparecer como justo, preguntó a Jesús:

–¿Y quién es mi prójimo?

Jesús dijo:

–Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio: al verlo dio un rodeo y pasó de largo.

Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba él y, al verlo, le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino y, montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos denarios y, dándoselos al posadero, le dijo:

–Cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta.

¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos?

El letrado contestó:

–El que practicó la misericordia con él.

Díjole Jesús:

–Anda, haz tú lo mismo.

Primera lectura

Lectura del libro del Deuteronomio 30, 10-14

Habló Moisés al pueblo diciendo:

–Escucha la voz del Señor tu Dios, guardando sus preceptos y mandatos, lo que está escrito en el código de esta ley; conviértete al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda el alma.

Porque el precepto que yo te mando hoy no es cosa que te exceda ni inalcanzable; no está en el cielo, no vale decir:

"¿Quién de nosotros subirá al cielo

y nos lo traerá y nos lo proclamará,

para que lo cumplamos?"

Ni está más allá del mar, no vale decir:

"¿Quién de nosotros cruzará el mar

y nos lo traerá y nos lo proclamará,

para que lo cumplamos?"

El mandamiento está muy cerca de ti:

en tu corazón y en tu boca. Cúmplelo.

Salmo 68, 14 y 17. 30-31. 33-34. 36ab y 37

R. Buscad al Señor, y vivirá vuestro corazón

Mi oración se dirige a ti,

Dios mío, el día de tu favor;

que me escuche tu gran bondad,

que tu fidelidad me ayude.

Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia,

por tu gran compasión vuélvete hacia mí. R.

Yo soy un pobre malherido,

Dios mío, tu salvación me levante.

Alabaré el nombre de Dios con cantos,

proclamaré su grandeza con acción de gracias. R.

R. Buscad al Señor, y vivirá vuestro corazón

Miradlo, los humildes, y alegraos,

buscad al Señor, y vivirá vuestro corazón.

Que el Señor escucha a sus pobres,

no desprecia a sus cautivos. R.

El Señor salvará a Sión,

reconstruirá las ciudades de Judá.

La estirpe de sus siervos la heredará,

los que aman su nombre vivirán en ella. R.

Segunda lectura

Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses 1, 15-20

Cristo Jesús es imagen de Dios invisible,

primogénito de toda criatura;

porque por medio de él fueron creadas todas las cosas:

celestes y terrestres, visibles e invisibles.

Tronos, Dominaciones, Principados, Potestades;

todo fue creado por él y para él.

El es anterior a todo, y todo se mantiene en él.

El es también la cabeza del cuerpo: de la Iglesia.

El es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo.

Porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud.

Y por él quiso reconciliar consigo todos los seres:

los del cielo y los de la tierra,

haciendo la paz por la sangre de su cruz.