Evangelio 20 enero: "Haced lo que Él os diga" 

El Evangelio del día 20 de enero con las lecturas de hoy:

Lectura del santo Evangelio según San Juan 2, 1-12

En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí; Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda.

Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo:

–No les queda vino.

Jesús le contestó:

–Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora.

Su madre dijo a los sirvientes:

–Haced lo que él diga.

Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una.

Jesús les dijo:

–Llenad las tinajas de agua.

Y las llenaron hasta arriba.

Entonces les mandó:

–Sacad ahora, y llevádselo al mayordomo.

Ellos se lo llevaron.

El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía (los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua), y entonces llamó al novio y le dijo:

–Todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el peor; tú en cambio has guardado el vino bueno hasta ahora.

Así, en Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él.

Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días.

Primera lectura

Lectura del Profeta Isaías 62, 1-5

Por amor de Sión no callaré,

por amor de Jerusalén no descansaré,

hasta que rompa la aurora de su justicia

y su salvación llamee como antorcha.

Los pueblos verán tu justicia,

y los reyes, tu gloria;

te pondrán un nombre nuevo,

pronunciado por la boca del Señor.

Serás corona fúlgida en la mano del Señor

y diadema real en la palma de tu Dios.

Ya no te llamarán "abandonada",

ni a tu tierra "devastada";

a ti te llamarán "Mi favorita",

y a tu tierra "Desposada";

Porque el Señor te prefiere a ti

y tu tierra tendrá marido.

Como un joven se casa con su novia,

así te desposa el que te construyó;

la alegría que encuentra el marido con su esposa,

la encontrará tu Dios contigo.

Salmo 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10a y c

R.Contad a todos los pueblos las maravillas del Señor.

Cantad al Señor un cántico nuevo,

cantad al Señor, toda la tierra;

cantad al Señor, bendecid su nombre. R.

Proclamad día tras día su victoria,

contad a los pueblos su gloria,

sus maravillas a todas las naciones. R.

Familias de los pueblos, aclamad al Señor,

aclamad la gloria y el poder del Señor,

aclamad la gloria del nombre del Señor. R.

Postraos ante el Señor en el atrio sagrado,

tiemble en su presencia la tierra toda.

Decid a los pueblos: "El Señor es rey,

él gobierna a los pueblos rectamente". R.

Segunda lectura

Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a los Corintios 12,4-11

Hermanos:

Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu;

hay diversidad de servicios, pero un mismo Señor;

y hay diversidad de funciones,

pero un mismo Dios que obra todo en todos.

En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común.

Y así uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría;

otro, el hablar con inteligencia, según el mismo Espíritu.

Hay quien, por el mismo Espíritu, recibe el don de la fe;

y otro, por el mismo Espíritu, don de curar.

A éste le han concedido hacer milagros;

a aquél, profetizar.

A otro, distinguir los buenos y malos espíritus.

A uno, el lenguaje arcano;

a otro, el don de interpretarlo.

El mismo y único Espíritu obra todo esto,

repartiendo a cada uno en particular como a él le parece.