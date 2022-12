El Evangelio de hoy: “Las obras que hago dan testimonio de mí”

Evangelio del día

Lectura del santo evangelio según san Juan 5,33-36

En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: «Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio en favor de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre; si digo esto es para que vosotros os salvéis. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y vosotros quisisteis gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan: las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que yo hago dan testimonio de mí: que el Padre me ha enviado».





Primera lectura

Lectura del libro de Isaías 56,1-3a.6-8:

Esto dice el Señor:

«Observad el derecho, practicad la justicia,

porque mi salvación está por llegar,

y mi justicia se va a manifestar.

Dichoso el hombre que obra así,

el mortal que persevera en esto,

que observa el sábado sin profanarlo

y preserva su mano de obrar el mal.

El extranjero que se ha unido al Señor no diga:

“El Señor me excluirá ciertamente de su pueblo”.

A los extranjeros

que se han unidos al Señor para servirlo,

para amor el nombre del Señor

y ser sus servidores,

que observan el sábado sin profanarlo

y mantienen mi alianza,

los traeré a mi monte santo,

los llenaré de júbilo en mi casa de oración;

sus holocaustos y sacrificios

serán aceptables sobre mi altar;

porque mi casa es casa de oración

y así la llamarán todos los pueblos».

Oráculo del Señor, que reúne a los dispersos de Israel:

«Todavía congregaré a otros, además de los ya reunidos».





Salmo de hoy

Sal 66,2-3.5.7-8 R/. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben

Que Dios tenga piedad y nos bendiga,

ilumine su rostro sobe nosotros;

conozca la tierra tus caminos,

todos los pueblos tu salvación. R/.

Que canten de alegría las naciones,

porque riges el mundo con justicia

y gobiernas las naciones de la tierra. R/.

La tierra ha dado su fruto,

nos bendice el Señor, nuestro Dios.

Que Dios nos bendiga; que le teman

todos los confinas de la tierra. R/.