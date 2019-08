Evangelio del 25 de agosto: "¿Serán pocos los que se salven?"

Lee el evangelio del día 25 de agosto, domingo; y las lecturas de hoy:

Lectura del santo evangelio según San Lucas 13, 22-30

En aquel tiempo, Jesús, de camino hacia Jerusalén, recorría ciudades y aldeas enseñando.

Uno le preguntó:

–Señor, ¿serán pocos los que se salven?

Jesús les dijo:

–Esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo: «Señor, ábrenos» y él os replicará: «No sé quiénes sois.» Entonces comenzaréis a decir: «Hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas.» Pero él os replicará: «No sé quiénes sois. Alejaos de mí, malvados.»

Entonces será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abrahán, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el Reino de Dios y vosotros os veáis echados fuera. Y vendrán de Oriente y Occidente, del Norte y del Sur y se sentarán a la mesa en el Reino de Dios.

Mirad: hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos.

Primera lectura

Lectura del Profeta Isaías 66, 18-21

Esto dice el Señor:

Yo vendré para reunir

a las naciones de toda lengua:

vendrán para ver mi gloria,

les daré una señal, y de entre ellos

despacharé supervivientes a las naciones:

a Tarsis, Etiopía, Libia,

Masac, Tubal y Grecia;

a las costas lejanas

que nunca oyeron mi fama

ni vieron mi gloria:

y anunciarán mi gloria a las naciones.

Y de todos los países, como ofrenda al Señor,

traerán a todos vuestros hermanos

a caballo y en carros y en literas,

en mulos y dromedarios,

hasta mi Monte Santo de Jerusalén

–dice el Señor–,

como los israelitas, en vasijas puras,

traen ofrendas al templo del Señor.

De entre ellos escogeré sacerdotes y levitas

–dice el Señor–.

Salmo 116, 1. 2

R. Id al mundo entero y predicad el Evangelio.

Alabad al Señor todas las naciones,

aclamadlo, todos los pueblos. R.

Firme es su misericordia con nosotros,

su fidelidad dura por siempre. R.

Segunda lectura

Lectura de la carta a los Hebreos 12, 5-7. 11-13

Hermanos:

Habéis olvidado. la exhortación paternal que os dieron:

«Hijo mío, no rechaces el castigo del Señor,

no te enfades por su reprensión;

porque el Señor reprende a los que ama

y castiga a sus hijos preferidos.»

Aceptad la corrección, porque Dios os trata como a hijos,

pues, ¿qué padre no corrige a sus hijos?

Ningún castigo nos gusta cuando lo recibimos, sino que nos duele;

pero después de pasar por él,

nos da como fruto una vida honrada y en paz.

Por eso, fortaleced las manos débiles,

robusteced las rodillas vacilantes,

y caminad por una senda llana:

así el pie cojo, en vez de retorcerse, se curará.