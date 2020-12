Las monjas de clausura que revolucionaron YouTube brindan ahora con champagne para celebrar el Año Nuevo

Si os digo que unas monjas de clausura de Trujillo bailan al ritmo de ‘Jerusalema’ en YouTube, sumándose al movimiento global que busca dar esperanza, seguro que sabéis de quiénes os hablo. En ‘Aleluya’ hemos hablado con Sor Inmaculada, una de las monjas de clausura del monasterio de San Miguel de Trillos, en Trujillo, Cáceres. Esta comunidad la conforman dieciocho hermanas: diez españolas, siete keniatas y una peruana.

Este 31 de diciembre, las hermanas lo dedican a realizar el retiro final del año. Como todos los días se levantan a las seis de la mañana y ocupan parte de esta a la celebración de la Liturgia de las Horas y a la Eucaristía. El resto de la mañana, hasta las 12:30 horas, crean el silencio, un momento de oración y reflexión. Sor Inmaculada ha subrayado que “además, las hermanas disponemos de nuestro tiempo libre para hacer más oración”.

También, tienen su momento para estar con Cristo en la Eucaristía, ya que aparte del coro, cuentan con una capilla en el claustro donde se encuentra el Santísimo. Después, a las 12:30 horas tienen una charla con el sacerdote, que ahora, dadas las circunstancias, la hacen online.

Antes de despedirse del segundo decenio del siglo XXI, tienen el capítulo regular donde las hermanas hacen una revisión de vida: “Como monjas contemplativas dominicas nuestra vida está regulada por unas normas”. “La madre priora nos lee un texto de la Sagrada Escritura. Se hace una especie de lectio divina, se lee y se relee dos veces. Las hermanas tomamos conciencia de esa palabra de Dios que nos quiere decir”, ha explicado Sor Inmaculada. Para terminar, exponen sus opiniones y hacen hincapié en lo que tienen que mejorar de sus vidas contemplativas y sus relaciones fraternas.

A la tarde, en vísperas del año nuevo, cantan, hacen el tiempo de oración personal de intimidad con el Señor, y después van a cenar: “Al terminar, tenemos la Vigilia de la liturgia de Santa María Madre de Dios”. Luego se reúnen en la sala y ahí es dónde tienen un rato de recreación, tertulia y fraternidad: “Tomamos polvorones y un poco de champagne para brindar por el nuevo año”, ha señalado la hermana.

En este año marcado por la pandemia del coronavirus el Señor está presente

Aunque la covid-19 sigue presente en nuestro día a día, podemos decir que termina un 2020, que para muchos es un año de olvidar. “Todo el mundo vamos a poner el acento en la pandemia. Para toda la humanidad ha sido y está siendo un año duro y de dolor”, ha señalado la religiosa.

“Creo que se debería hacer hincapié, y sobre todo el mundo creyente, para en medio de todo agradecer al Señor lo que nos ha dado: la fortaleza y el saber ir viviendo el día a día tan difícil que hemos tenido a partir de la etapa del confinamiento”, ha manifestado la hermana Inmaculada.

Por otro lado, la monja ha pedido rezar y hablar mucho con el Señor para ver cómo se nos presenta este año: “Que nos siga acompañando su fuerza, su gracia y su misericordia”. Además, Sor Inmaculada cree que ellas tienen que sufrir un poco desde sus vidas orantes: “Por eso nos dice el Papa y Santa Teresa que somos corazón orante de la Iglesia”.

La suspriora del convento ha asegurado que darán las gracias a Dios por todos: “Por quienes no quieran acordarse o tener tiempo de dedicación, como es la nuestra, ya nos encargamos nosotras de darle gracias por los beneficios que ha dado a toda la humanidad, que pueblan hoy el plantea y la asistencia para el nuevo año”.

Entre las hermanas celebran el Día de los Santos Inocentes

El 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, se gastan bromas entre ellas. Sor Inmaculada nos ha contado cómo le engañaron el otro día para hacerle una inocentada: “Me dijeron que me requerían en la portería, además de una manera urgente”, ha comenzado la hermana.

“El problema es que con la pandemia no recibimos visitas, entonces pensé que era muy raro, y les pregunté: ¿Cómo habéis dado paso? Nos han dicho que tenía que ser así”, ha explicado. La suspriora se puso la mascarilla y fue al locutorio como si fuesen a darle una sorpresa: “Llego, me encuentro todo oscuro y no hay nadie”.

Al rato, pensó en cómo cobrar la inocentada que le habían hecho, así que decidió ir donde las novicias: “Les dije que pensaran qué era lo que habían hecho mal porque la madre priora me había dicho que esa tarde iba a ir para hablar con ellas”. Pero, cuando la hermana vio las caras que pusieron, y hasta se llevaron las manos al corazón diciendo que no habían hecho nada, no pudo aguantarse la risa.

El baile viral al ritmo de 'Jerusalema' para animar al mundo frente a la covid-19

Hace más de un mes se hizo viral un video de un baile de las monjas dominicas del monasterio de San Miguel en Trujillo (Cáceres) que, al ritmo del hit Jerusalema, quisieron enviar una imagen esperanzadora en estos momentos tan complicados para muchas personas.

Las monjas de clausura supieron utilizar de la mejor manera las nuevas tecnologías que les permite comunicarse con el mundo y colgaron un video en las redes sociales donde aparecen bailando una coreografía en varias partes del convento. Las monjas se unieron al reto viral de bailar Jerusalema, una coreografía que tiene su origen en Suráfrica y que se ha convertido en un canto a la vida.

En la publicación en el canal Youtube de Cosmefotos, responsable de la grabación, subraya que este tema se ha convertido en un “grito de esperanza de los cinco continentes contra la pandemia” y que las monjas dominicas de Trujillo no han querido ser ajenas a “este grito y este ha sido el resultado final que hemos conseguido”.