Soy poco fan de la literatura autobiográfica, y en ocasiones como la presente compruebo hasta qué punto es una mala manía personal con la que corro el riesgo de perderme magníficas propuestas como esta.

Por suerte me he dejado sorprender, mucho y muy bien, por El plagio de Daniel Jiménez, una crónica personal novelada del engaño al que fue sometido su padre Juan cuando, en octubre de 1993, unos productores le robaron una original idea de programa televisivo en cuya producción y programa piloto había invertido todo su capital, para copiarlo y montarlo por su cuenta; lo recordarán ustedes —yo no porque todavía andaba en la guardería— era el programa El juego de la oca con Emilio Aragón y Lydia Bosch, un exitazo que hizo millones de pesetas de caja, pero que escondía una tremenda estafa y el abandono de una familia en la ruina y la desgracia.

También es una historia sobre muchos temas en desuso: Daniel Jiménez ha elegido mostrarse y mostrar a los suyos en toda su vulnerabilidad, en un ejercicio de sinceridad desacostumbrado en tiempos de tapar debilidades. Es también un relato sobre el padre y el hijo, en momentos donde la figura paterna está desaparecida. Es la denuncia de una lectura economicista de la vida. Y una alabanza a la familia en el dolor.