"Los jóvenes son los primeros evangelizadores de jóvenes", la reflexión de 'Apuntando a lo alto'

En este nuevo programa de 'Apuntando a lo alto' hemos hablado en el diálogo abierto sobre el hábito de acercar a los jóvenes a Cristo y a la Iglesia.

Los colaboradores que nos han acompañado en el programa han sido Daniel Díaz Rincón, responsable de la acción católica general y desde casa y de forma online, Enrique Alonso, delegado de jóvenes de la diócesis de Getafe. Sabemos que el tema de acercar a los más jóvenes a Cristo y evangelizar es una de las tareas más importante dentro de la Iglesia pero ¿cómo la podemos llevar a cabo?.

Daniel apunta que “para llevar a Cristo a otros hay que primero encontrarse con él”. Por tanto, evangelizar a los que ya están dentro de la propia Iglesia es fundamental. Los jóvenes, de forma natural, hablarán de Cristo como la persona que les ha cambiado la vida. "El acercamiento hacia Cristo debe salir de uno mismo, tenemos que despertar a los evangelizadores".

Quique apunta que se trata de "un proceso de secularización de la sociedad en la que la Iglesia y Cristo son algo lejano. Uno no da lo que no tiene, por lo que evangelizar a los de fuera sin antes haberlo hecho con los de dentro, no tiene sentido". Es muy importante vivir acorde a lo que uno predica, "el resto tiene que ver el rostro de Cristo en uno mismo".

"Para evangelizar, la fe en uno mismo debe estar muy arraigada"

Por eso, según nuestra forma de vivir, deberá verse reflejado el mensaje de la evangelización. Hemos hablado de unas condiciones fundmentales para evangelizar: ilusión, ganas fuerza.. ¿pero cómo nos preparamos para ello?. Los jóvenes son los primeros evangelizadores de jóvenes porque pasan mucho tiempo juntos y entre ellos, es la mejor forma de evangelizar; a través de la gente de su misma edad con los que se puedan sentir identificados. Quique nos cuenta que "muchos jóvenes no se ven capaces y con las herramientas suficientes para transmitir este mensaje, a pesar de tenerlas"

La fe debe estar muy arraigada y uno debe crecer para poder darse a los demás. Daniel apunta a que son los que han tenido ese encuentro, los que deben expandir el mensaje.

Es importante porfundizar cómo evangelizar en el trabajo y en un grupo de amigos. Otro factor importante es que los jóvenes tienen también más prejuicios dependiendo del momento, sin embargo, cuando la llamada es muy fuerte, el mensaje se transmite de forma directa. Daniel indica que es importante conocer dónde va a comenzar esa evangelización y dónde va a continuar. Uno necesita una comunidad para poder seguir con ese camino de evangelización. “Los jóvenes deben animar a otros jóvenes, la fe solos no la podemos vivir solos y por lo tanto, tiene que existir un arraigo en ese lugar de la Iglesia”.