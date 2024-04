'Apuntando a lo alto' sobre la digitalización y las relaciones humanas: ¿Conectados o controlados?

En el nuevo programa de 'Apuntando a lo alto' el tema de reflexión ha sido el mundo digital, la importancia que tiene en nuestra vida y lo conectados que estamos a él. En la sección de 'Diálogo abierto' los colaboradores que han participado han sido Antonio Garrido Salcedo, quien pertenece al movimiento 'Laudato sí', y también junto a José Vicente Rodríguez quien participa con el movimiento de JRC.

El tema digital es uno de los más actuales por ser una esfera a la que, la mayoría de los jóvenes, le dedican gran parte del tiempo. José Vi apunta que la globalización digital es estupenda, y poder estar comunicados con personas que se encuentran en el otro lado del mundo es un avance sorprendente.

"Te están controlando sobre lo que haces y lo que comes"

Sin embargo, este mundo 'hiperconectado' lo podríamos traducir como un 'mundo de control exhaustivo'. José Vi nos cuenta que utilizaba una aplicación para opinar sobre el servicio de los locales a los que acudía. Sin embargo, fue su hermano el que le avisó que “con esa aplicación te están controlando sobre lo que haces, lo que comes y adonde vas”, esto le hizo reflexionar y darse cuenta de la magnitud del problema.

Antonio apuntaba que "la información es poder y que todo lo que compartimos en redes deja un rastro de información que puede tener una utilidad política, comercial, incluso económica...” y es por ello que debemos poner atención a este aspecto.

El presentador, Raúl Tinajero ha añadido que reflexionando sobre un documental que mostraba el futuro del mundo, llegó a la conclusión que los humanos pretendemos convertirnos en “los amos de la vida, llegando incluso a querer alcanzar la eternidad en un futuro”. José Vi apuntaba que el medio del que disponemos la mayoría de los jóvenes es el del Whatsapp. Los mensajes que intercambiamos son instantáneos y constantes e incluso él ha observado un comportamiento y un patrón que se repite en algunos jóvenes “si no reciben una respuesta rápido pueden llegar a subirse por las paredes por la dependencia. Es aquí donde relucen algunas heridas interiores; si no me contestan, no me siento querido y esto es para pensárselo mucho.