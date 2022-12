El Adviento, tiempo para plantear desafíos entre los jóvenes: "Nos dejamos llevar por lo que nos apetece"

El periodo de Adviento poco a poco va llegando a su fin, por lo que este momento de espera del nacimiento de Jesucristo, es una oportunidad para afrontar nuevos caminos y plantearse retos de futuro, especialmente entre los jóvenes. En la nueva entrega del programa 'Apuntando a lo alto', Raúl Tinajero debate junto a los jóvenes cómo debemos afrontar este periodo en la sección de 'Diálogo abierto'.

José Vicente Rodríguez: “El hecho de discernir implica un tiempo de espera"

José Vicente Rodríguez, toledano que colabora en el movimiento católico de 'Jóvenes por el Reino de Cristo' considera que la Navidad es un periodo donde progresivamente se ha ido perdiendo lo importante, en favor de “lo social, los regalos y las cenas”, que a su juicio nos hacen quedarnos “en lo mundano, sin ahondar en lo importante de estas fechas”, asegura.

Por tanto, el colaborador de 'Apuntando a lo alto' opina que los retos es ir descubriendo un camino propio que profundice en “lo personal, en la amistad y el amor”, frente al mundo de la inmediatez en el que nos hallamos.

Para ello, asegura José Vicente Rodríguez, es vital el discernimiento: “El hecho de discernir implica un tiempo de espera, de pensar si es lo que tendríamos que hacer o no. Pero como no se nos da ese tiempo, el joven tiende a hacer lo inmediato. A veces tomamos decisiones y a mitad del camino descubrimos que nos equivocamos”.

El joven siempre comete errores como es normal, y la familia o el entorno es importante que apoyen. La escucha es importante para saber qué tiene el joven en su interior. A veces falla la falta de amor, el mal querer”, ha expresado.

Miriam Blanco: “Lo que necesitas es tener al lado a personas que estén contigo"

Por su parte Miriam Blanco, integrante de la Delegación de Juventud de la Archidiócesis de Madrid, asegura que uno de los principales retos actuales es despojarnos de los miedos de la pandemia, cuyas heridas siguen sin estar sanadas: “Uno de los retos es salir de estos miedos que hay día a día por la pandemia, que tiene que ver con la salud, la mente y lo espiritual. Dejar el miedo al contacto con el otro”.

Eso sí, ha puntualizado que hechos como la guerra de Ucrania nos atenazan, impidiéndonos avanzar en estos desafíos: “En los jóvenes buscar nuestro lugar en el mundo, nuestro futuro, vivir esto que creo sin dejarme llevar por la sociedad que me dice cosas tan contrarias. Tenemos muchos retos que afrontar”, ha indicado.

Sobre la importancia de que los jóvenes disciernan entre lo que les apetece y lo que realmente es beneficioso para ellos, es otro de los retos de futuro que ha puesto sobre la mesa la colaboradora de 'Apuntando a lo Alto': “Nos dejamos llevar por lo que nos apetece y no por lo que realmente es un bien para mí. No sabemos ver cuáles son los caminos buenos pero a veces porque no nos paramos a pensar, nos quedamos con lo temporal. El discernir implica que a lo mejor ahora me trae algo que no me apetece o me da miedo, pero a lo mejor a largo plazo es bueno”, argumenta.

“Lo que necesitas es tener al lado a personas que estén contigo, en esta espera y perseverancia. Es una disciplina que puedes tener tu solo, pero necesitas de personas al lado que te ayuden a vivirlo juntos, con gente te quiera y quiera el bien para ti, que te sepa ayudar y aconsejar en el camino”, ha agregado la madrileña.