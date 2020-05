Virgen de los Desamparados, patrona de la ciudad de Valencia

Este diez de mayo, coincide con el segundo domingo del quinto mes del año. Algo que para los valencianos es muy importante porque es el día en el que procesiona su virgen, la Virgen de los Desamparados, la Mare de Déu, a la que adoran desde muy pequeños, desde bebés cuando los padres pasan a sus hijos por el manto de la Geperudeta.

Los que viven cerca de la Plaza de la Verge, de la Plaza de la Virgen en la ciudad de Valencia, se acercaron el pasado sábado 2 de mayo cuando se podía salir a pasear en los primeros pasos del desconfinamiento, a dar gracias a su Geperudeta.

Quien no es de Valencia no sabe que lo que significa la Virgen de los Desamparados, la patrona de la ciudad, que este domingo está de fiesta aunque no va a poder salir a la calle como a ella le gusta. No va a poder estar rodeada de los valencianos que, sin ir más lejos el año pasado, no la dejaban avanzar intentando tocarla, alcanzar su manto.

Nuestra Señora de los locos e inocentes, el origen de la Virgen de los Desamparados

La historia de la patrona de la Ciudad del Turia nos lleva hasta el año 1409, al 24 de febrero de aquel año. Cuentan que Joan Gilabert Jofré, más conocido como el padre Jofré, un fraile de la Orden Real y Militar de Nuestra Señora de la Merced y la Redención de los Cautivos se dirigía a la catedral de Valencia para pronunciar un sermón durante la Cuaresma, cuando presenció el linchamiento de un enfermo mental en una calle próxima a Santa Catalina. Este hecho llevó al padre Jofré a fundar un hospicio para enfermos mentales. La hermandad se constituyó bajo la advocación de "Nostra Dona Sancta dels Folls Innocents e Desamparats" (Nuestra Señora de los locos e inocentes).

El objetivo de la hermandad y del hospicio era atender a los locos, pero debido a la hambruna que azotaba a la ciudad y el gran índice de orfandad debido a la peste negra, se amplió para recoger de las calles al gran número de niños que se encontraban abandonados y desamparados.

Dos años después nombraron patrona de la hermandad a la Virgen como madre de los desamparados allí acogidos, renombrando la advocación como deVirgen de los Desamparados.

También cuenta la historia que años más tarde, en 1414 aparecieron por la cofradía tres jóvenes, que vestidos de peregrinos, pidieron alojamiento y comida a cambio de realizar una imagen de la Virgen. Pasados los tres días, y al no oírse ningún ruido dentro del lugar conocido como la Ermita, forzaron la puerta y se encontraron con la imagen de la Virgen María, pero ni rastro de los misteriosos peregrinos. Poco después, la esposa de uno de los miembros de la hermandad que era paralítica y ciega sanó milagrosamete gracias a la Virgen. El acontecimiento dio origen a la leyenda de que aquellos jóvenes que tallaron la imagen milagrosa de la Virgen de los Desamparados eran ángeles, "la feren els àngels" que dirían los valencianos.

En 1493, Fernando el Católico mediante un Privilegio real, concedió el título a la Cofradía con el nombre de ‘Verge dels Innoscents e Desamparats’. En 1885, el 21 de abril, el papaLeón XIIIconcedió una Bula pontificia por la que nombraba patrona de Valencia a la Virgen de los Desamparados.

Los valencianos inundan de pétalos de flores a su patrona la Virgen de los Desamparados. Foto Archidiócesis de ValenciaJMRCONTELLES

La coronación de la Virgen

Pese a ser la patrona de la ciudad de Valencia desde 1885, la imagen no fue coronada canónicamente hasta el 12 de mayo de 1923, para más señas era un sábado, en el quetuvo lugar la ceremonia de la coronación de la Virgen en el Puente del Real.

Fue el arzobispo de Valencia, el cardenal Enrique Reig Casanova, el impulsor de la coronación de la Virgen, privilegio que concedió el 15 de octubre de 1921, el papa Benedicto XV.

El día de su coronación, la imagen acudió con una diadema de flores, discurriendo por las calles engaladas de la ciudad. Acudieron al acto el rey Alfonso XIII y su esposa, la reina Victoria Eugenia, así como el nuncio del papa Pío XI, Federico Tedeschini, y el arzobispo de Burgos, de origen valenciano, el cardenal Benlloch.

El alcalde Juan Artal entregó la corona, confeccionada con joyas donadas por los valencianos. Mientras era colocada sobre la cabeza de la Virgen, sonaron las 21 salvas de honor de los cañones del Regimiento de Artillería y se entonaba el Himno Nacional.

Para la ocasión se creó el Himne de la Coronació de la Mare de Déu dels Desamparats (Himno de la Coronación), que aún hoy se canta en días y actos señalados, como su festividad en mayo o en la ofrenda durante las Fallas en marzo. El Himno fue estrenado ese día por un coro extraordinario de más de 1500 voces, como regalo del pueblo valenciano a la Geperudeta.

Vídeo Traslado de la Virgen de los Desamparados por las calles de Valencia. Fuente Archidiócesis de Valencia

La Virgen de los Desamparados, la Mare de Déu dels Desamparats es una de las advocaciones de la Virgen María que os estamos acercando cada día del mes de mayo, del mes de María y mes de las flores en cope.es .

La Mare de Déu es una de las siete patronas de las siete grandes capitales de España. Aparece representada con una azucena en una mano y con el niño Jesús portando la cruz, en sus brazos. Esta imagen tiene una singularidad que la hace diferente, se trata de una ligera inclinación hacia adelante porque en origen la imagen de la Virgen era yacente y se ponía sobre los féretros de los ajusticiados sobre una pequeña almohada. Al poner la imagen erguida, por esa inclinación de la cabeza, parece que tiene joroba, de ahí que cariñosamente los valencianos la llamen la Geperudeta (la Jorobadita).

Oración a la Virgen de los Desamparados

Virgen de los Desamparados,

ruega por los que con confianza y fe acudimos a Ti,

Santísima Madre,

por siempre seas alabada y bendita.

Santísima Virgen de los Desamparados:

en Ti buscamos amparo

quienes nos sentimos solos.

En Ti buscamos consuelo

los que estamos afligidos.

En Ti buscamos abrigo

quienes tenemos nuestras almas desnudas.

En Ti buscamos dulzura

quienes hemos vivido, o vivimos, momentos amargos.

En Ti buscamos protección y cura

quienes hemos caído o fuimos golpeados.

En Ti buscamos ayuda

quienes estamos agobiados por las carencias y miserias.

En Ti buscamos luz

quienes estamos rodeados por las tinieblas de la duda.

En Ti buscamos perdón

quienes nos hemos equivocado.

En Ti buscamos la estrella que nos guíe,

quienes caminamos por esta vida.

En Ti todos buscamos amor.

En Ti todos encontramos amor.

Santísima Virgen, Madre de los Desamparados,

en Ti confiamos.

Ruega por este pecador a tu bondadoso Hijo,

preciosa hermosura de los Ángeles,

de los Profetas,

de los Patriarcas,

corona de las vírgenes,

pide por nosotros a tu bien amado y bendito Hijo,

media para que nos conceda su Misericordia

y atienda nuestra urgentes necesidades

que con humildad y esperanza hoy le presentamos:

(Hacer la petición).

Madre de los Desamparados,

danos desde el Cielo tu maternal bendición

y ayúdanos en nuestras dificultades y problemas;

guíanos con tu mano benefactora al paraíso eterno,

en donde reinas y vives para siempre;

y allí te alabaremos eternamente.

Mare de Déu de los Desamparats, Virgen de los Desamparados, patrona de Valencia. Fuente, Archidiócesis de Valencia

* Las imágenes y vídeos han sido cedidos por la Archidiócesis de Valencia