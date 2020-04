María Ángeles, la mujer que se refugió en la fe tras perder a un hijo: "Me veo muy reflejada en la Virgen"

El 23 de marzo de 2006 quedó marcado para siempre en la vida de María Ángeles. Ese día, perdió a su hijo Miguel Ángel en un accidente de tráfico. Por desgracia, no todo quedó ahí: su marido no pudo aguantar el sufrimiento derivado de esta trágica noticia y se suicidó años más tarde, en medio de un gran dolor. Por tanto, nuestra protagonista se quedó sola, con los recuerdos como únicos vestigios de dos de sus seres más queridos. Y, sin embargo, pudo y supo salir adelante. ¿Cómo? A través de la fe.

Es la que le ha permitido sacar fuerzas de flaqueza para salir adelante en su día a día. Este transcurre en Granada, donde María Ángeles imparte catequesis a los niños y da clases para recuperar puntos del carnet de conducir. “Los días de Semana Santa son doblemente dolorosos para mí. Mi hijo es músico, y estoy segura de que estará tocando la trompeta estos días. Hace 14 años, pero no puedo sentir la música y la Semana Santa. Me es imposible todavía”, reconoce María Ángeles para 'Unidos en COPE'.

“Miguel Ángel es un niño muy especial, y Dios quiere a los especiales. Siempre riendo, muy travieso, muy cariñoso... Teníamos una unión muy grande […] Este Jueves Santo lo estoy viviendo, desde luego, desde la fe, desde la casa y como de verdad se tienen que vivir la Semana Santa y su significado. Como madre, me veo muy reflejada en la Virgen María por ese dolor tan grande que ella vivió. No me quiero comparar a ella, porque no llego a su nivel, pero la comprendo perfectamente”, confiesa también.