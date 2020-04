Vuelve a ver los momentos para la historia de "Unidos en COPE"

Este Jueves Santo, Grupo COPE ha ofrecido por primera vez en su historia una jornada de oración de más de doce horas de duración para acercar la Semana Santa a los hogares de todos los españoles. Frente a la soledad de estos días o la imposibilidad de celebrar los actos tradicionales del culto de Semana Santa, ‘Unidos en COPE’ ha puesto el foco en la pluralidad de la vida social de la Iglesia y ha ofrecido también grandes e inolvidables momentos de oración, de música, entrevistas y toda clase de testimonios.

El programa ha arrancado al mediodía metiéndonos de lleno en la cocina de Carlos Herrera, el comunicador líder de la radio española. Devoto de la Semana Santa y de su Sevilla majestuosa, Herrera lleva muy mal este año no poder acudir a las procesiones y a los actos multitudinarios de estos días. Toca quedarse en casa para cumplir con el aislamiento impuesto por el Gobierno en el estado de alarma, pero eso no impide a Carlos Herrera celebrar la Semana Santa con buena comida y escarbando en los recuerdos durante su tiempo libre. Gracias a eso ha encontrado por casualidad unas cintas de vídeo antiguas con programas de televisión que él presentaba y hasta los bautizos de mis hijos. Unos tesoros que le han hecho viajar al pasado para volver a vivir momentos inolvidables.

Una nueva 'celebridad' de la televisión también nos ha acompañado. Hablamos de Hugo, el niño tamborilero que ganó el concurso "Got Talent" con sólo tres añitos. Sus padres, que han estado junto a él en la conexión, nos han contado que él aún no es consciente "de la oleada de cariño que se ha generado hacia él". ¡Y por suerte Hugo ha tocado el tambor para la audiencia de "Unidos en COPE"!

El programa también ha contado con testimonios impresionantes como el de Ximena, una de las supervivientes del accidente aéreo del Chapecoense; o el de María, en tratamiento paliativo por un cáncer. Durante las doce horas de programa, también hemos conocido la vida más personal del Papa Francisco de la mano de Gonzalo Zabala o la Hermana Teresa, que vivieron junto a Bergoglio infinidad de momentos durante su juventud; y hemos descubierto nuevas formas de transmitir la fe con ejemplos como el de Teo Nieto, párroco de toda una comarca de Zamora.

La música también ha sido protagonista con emocionantes mini-conciertos de Ainhoa Arteta, Diana Navarro, Niña Pastori o Pitingo y personajes ilustres como Juan José Padilla, Miguel Abellán o Samantha Vallejo Nágera han mandado un mensaje de esperanza y fe. Incluso José Bono ha recordado también en exclusiva cómo vivía la Semana Santa cuando era niño.

El programa, presentado por Matilde Fenoy, José Melero y Jacobo Pérez, nos ha permitido escuchar en la parte final el mensaje de Don Luis Argüello, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal y nos ha unido a miembros de Cáritas en una oración por las víctimas del coronavirus. De hecho, el programa ha ido en beneficio de esta organización.

El programa también ha servido para recaudar fondos para Cáritas con la misión de ayudar a las víctimas del coronavirus. La solidaridad y el compromiso de los españoles han vuelto a quedar demostrados porque en este Jueves Santo se han llegado a recuadar más de 115.000 euros. Bajo el lema ‘La Caridad no cierra. Cada gesto cuenta’, desde Cáritas promueven acompañar en las necesidades básicas a quienes se encuentran en condiciones de mayor precariedad, como son las personas sin hogar, los mayores o las familias con escasos recursos.

