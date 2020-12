Una de las residencias más golpeadas por el virus: "No recibimos respuesta por parte de las autoridades"

En 'Unidos en COPE: Especial Navidad' hemos hablado con Patricia Hernadez-Rico García, la trabajadora social con la que cuenta la Residencia Fundación Santísima Virgen y San Celedonio. El centro ubicado a cinco minutos a pie del Santiago Bernabéu, ha vivido una primera oleada de la pandemia muy fuerte: 39 fallecimientos e incontables contagios. En aquellos primeros meses, comunicar a los familiares la situación que tenían en la residencia no fue fácil: "Se les transmitió a los familiares a través de comunicados oficiales", ha anunciado Patricia.

Antes de que se proclamase el estado de alarma, la residencia de mayores de San Celedonio sospechaba de tener casos positivos: "Oficialmente no contamos con un diagnostico como tal, pero nosotros como centro tenemos sospecha. Además, ahora que conocemos la sintomatología de la enfermedad tuvimos residentes que a día de hoy podemos asociarlo con la covid-19", ha explicado.

Uno de los principales problemas de la residencia fue la escasez de personal sanitario al caer enfermo. Por eso, los voluntarios, la familia y los profesionales pusieron de su parte para ayudar en todo lo posible: "Hubo duplicidad de turno, de esa manera conseguimos ir tirando. El esfuerzo que supuso para todos fue muy importante", ha asegurado la trabajadora.

En el inicio de la pandemia el papel de las autoridades era nulo."Ninguno nos daba una respuesta: ni por parte de la Consejería de Sanidad, ni por parte de la Consejería de Políticas Sociales", ha subrayado. Los trabajadores se sintieron abandonados al no obtener respuesta cuando solicitaban esa ayuda.

La pandemia de coronavirus que tan rápidamente se está expandiendo afecta duramente a los ancianos. Para los residentes no ha sido fácil entender lo que estaba pasando. "Era difícil. Hay un virus que de repente a mí me aísla, mis compañeros fallecen, yo lo veo y mis familiares no pueden venir", ha señalado la trabajadora social.

La población más vulnerable al coronavirus y la que necesita más protección se ha visto muy afectada en la primera ola de la pandemia. La atención y el tratamiento siempre se deben tener en consideración cuando hablamos de la salud de los mayores. Por eso, los fisioterapeutas y la terapia están ayudándoles a recuperarse. La trabajadora social ha explicado que "les ha afectado a nivel de dependencia y a nivel anímico, además, todas sus capacidades se han visto mermadas".

Después del castigo de la primera ola, la residencia de San Celedonio continua hacia delante para recuperar la normalidad. Afortunadamente, a día de hoy y desde el mes de mayo, no han tenido ningún caso, por lo que están limpios.

El apoyo familiar es fundamental. Por eso, respetando los protocolos de Sanidad, las visitas comenzaron a ser un espejo de alegría y felicidad. "En base a los protocolos que nos establecían de las consejerías creamos el sistema de visitas con distancia seguridad, sin contacto físico, uso de la mascarilla e higienización", ha anunciado Patricia.

En este 2020 la Navidad no va a faltar en San Celedonio: "Les hemos traído las luces, hemos preparado un programa de actividades y actuaciones, y hemos fomentado la participación de las familias en cuanto a la decoración del centro", ha manifestado la trabajadora del centro.