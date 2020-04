Jesús Luis Sacristán: "En este día debemos procurar acordarnos de mucha gente necesitada"

El sacerdote y periodista de la programación religiosa del Grupo COPE, Jesús Luis Sacristán, es uno de los protagonistas de este Jueves Santo tan particular dentro de la iniciativa 'Unidos en COPE', a través de la cual esta casa te acompaña en unas horas de oración y contemplación.

Sacristán ha contado que los Jueves Santos, en circunstancias normales, celebra la misa de la Cena del Señor y, además, es para él un día de "cumpleaños". Cumpleaños, explica Sacristán, en el sentido de que en este día se conmemora la institución del sacramento del Orden sacerdotal. "Es el día en que el Señor, en la Oración de Consagración en el cenáculo que nos cuenta San Juan en su Evangelio, habla de la consagración de los apóstoles e instituye el orden sacerdotal para los obispos y, dentro de ellos, a los sacerdotes y a los diáonos", señala Sacristán.

Además, Jesús Luis también explica que en Jueves Santo siempre procura acordarse de "mucha gente necesitada": "Suelo coger el teléfono y llamo a gente que vive sola, que sufre o que está enferma".

Sacristán también ha sido preguntado por un mensaje que se pueda transmitir a los que están sufriendo durante estas semanas tan difíciles en las que los enfermos experimentan, por las circunstancias de la pandemia, una especial soledad.

"Lo más importante es saber escuchar", dice Sacristán, "es como dice el salmo: 'Consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor'. Hay que saber dar palabras de consuelo y hay que empezar por saber escuchar. Lo más importante de la oración no es ser papagayos con Dios ni Él con nosotros, sino que le contamos nuestra vida y le escuchamos como Él nos escucha. Es como dice aquel adagio: 'Habla, Señor, que tu siervo escucha, y escucha también que ahora tu siervo te habla'".

Jesús Luis Sacristán ha querido terminar con una oración dirigida a Dios:

"Señor, en este día de Jueves Santo en el que te has quedado presente entre nosotros y has mostrado de una manera anticipada el sacrificio que vas a hacer mañana en el Calvario, queremos ahora también que, imitando esa condición de partirte por nosotros, nosotros también nos partamos por los demás. Que nos partamos por los enfermos, por aquellas personas que nos sirven estos días, por aquellas personas de las que nadie se acuerda. Por los enfermos que han muerto, por los enfermos que sufren, por esos familiares en la distancia, por esas personas sin consuelo y por esas personas que sirven y a quienes no recordamos. Por todos ellos, Señor, te quiero pedir en esta tarde, en este día memorable de tu Amor y de tu Consuelo eternos".