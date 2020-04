Expedita Pérez, misionera atrapada en Roma: “Esta cuaresma especial puede ayudarnos a ir a lo esencial”

Expedita Pérez, misionera comboniana, realiza su labor de evangelización en Turquía, pero todavía no ha podido llegar hasta el país euroasiático. A finales del pasado mes de enero, cuando pasaba unos días en el Vaticano organizando trámites antes de viajar hasta el país turco, quedó atrapada en Roma a causa de la pandemia que en España ya se ha cobrado decenas de miles de muertos. El coronavirus provocó que, a día de hoy, Expedita continúe en la capital italiana a la espera de que pueda completar su travesía.

En 'Unidos en COPE', un programa especial de vigilia este Jueves Santo en COPE, la misionera ha contado cómo está siendo el día a día en Roma durante la pandemia del COVID-19. “Me ha cogida desprevenida. Me vine a Roma para terminar unos papeles y marcharme a Turquía, pero me encuentro aquí, quién sabe por cuánto tiempo”. Sin embargo, Expedita no deja de subrayar que todo lo que ocurre en esta vida tiene un sentido: “En la fe digo: No hay nada que no ocurra en nuestra vida que Dios no use para nuestro bien. También esto tendrá sus frutos buenos en mi vida y en la vida del pueblo que compartirá su vida conmigo”

Eso sí, no deja de aprovechar la ocasión para mandar un mensaje de “ir a lo esencial” en esta Semana Santa tan especial: “El ofrecer nuestra libertad, no poder movernos como quisiéramos, ofrecer esto por el bien de toda la sociedad hacen que esta cuaresma nos puede ayudar a ir a lo esencial, desde la fe de este tiempo litúrgico”.

OTRAS SEMANAS SANTAS EN EGIPTO Y SUDÁN

Y es que Expedita tiene sobrada experiencia como misionera en otros países durante la Semana Santa. Durante año ha estado tanto en Egipto como en Sudán, donde los cristianos son especialmente perseguidos. “Mientras estuve en Sudán, la Semana Santa se vivía normal, pero sin procesiones, siempre en un ambiente familiar”, explica en 'Unidos en COPE' la hermana comboniana. “En Egipto siempre con el temor a los ataques de los fundamentalistas, gente que está usando el nombre de Dios para quitarles a otros la libertad de ser diferentes”, recuerda Expedita en COPE este Jueves Santo de confinamiento.

Sin embargo, este año Expedita estará en la zona de Monte Mario, en la capital italiana. “Estoy estos días en nuestra casa generalicia, no lejos del Vaticano, y desde donde esamos se ve la cúpula de San Pedro”. Eso sí, confiesa la misionera que, a pesar de encontrarse confinada, “apenas hay horas en el día para hacer todo lo que queremos”. Y es que, entre todas las horas de oración, Expedita está actualmente aprendiendo turco.

