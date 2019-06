El tema de la Renovación Carismática para mí fue como recibir un "chute de Espíritu Santo"

Tiempo de lectura: 1



Margarita Samartín:

El primer lunes que era cuando se reunian empecé a asistir yo sola con la idea de que luego me acompañara ella. Y yo tengo que decir que yo llegué esa tarde al grupo y no salí como había entrado. O sea, yo sentí dentro de mí - de hecho, asi se lo dije al sacerdote que estaba en la oración-. Le dije al sacerdote: "Mire Padre dos cosas. No sé ni porqué las dije, pero le dije rece por mi prima que está enferma. Y segundo creo que he encontrado el camino que llevaba buscando toda mi vida". En la Renovación Carismática fue un tema de enamoramiento al Espíritu Santo. Fue como lo que dicen coloquialmente, un "chute de Espíritu Santo".