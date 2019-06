Es sorprendente mucha gente que no cree y, sin embargo, agradece que reces por ellos

Tiempo de lectura: 1



Margarita Samartín:

Obviamente en mi familia pues me es más fácil, porque es un entorno más creyente. Cuando te acercas a personas que no son creyentes pues tratas de ser repetuoso con ellas y que se abran hasta cierto punto. Yo les digo: "Yo no sé si tú crees o no, pero yo soy creyente, quiero rezar por ti -si te parece bien-....Voy a comunicarlo a un grupo de oración que rece por tu enfermedad". Y muchas veces la gente, pues te sorprende y cuando está pasando por una situación complicada pues se abren y me dicen que lo agradecen. Que aunque no tienen Fe pues "que rece, que rece".