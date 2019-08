Me siento feliz de ofrecer en la misión la misericordia de Dios

José Ángel Lantz:

A los que se nos acercan les solemos, a veces, plantear acercar que si quieren ver la Imagen de Dios, se acerquen a ver al Padre de la Misericordia, entonces que ahí hay un autorretrato. Entonces a mí me gusta imaginar que Jesucristo es el Rostro de Dios. Y cuando tengo dudas, cuando me siento mal, pues me gusta ver a Jesucristo encarnando la Figura del Padre en la Parábola del Hijo Pródigo y siendo Dios. Y me siento a gusto, me siento cómodo y me siento feliz.