En la Parroquia soy "chico para todo", es decir colaboro en todo lo que se me pida

Luis Manuel Alonso:

A día de hoy mi labor en la Parroquia es que soy el Hermano Mayor de la Archicofradía del Santo Entierro que allí radica. Precisamente fue una de las que me hizo entrar a colaborar en esta Parroquia. Allí en la Cofradía desarrollamos muchísimas actividades y un poco como coordinador general que soy me lleva la mayor parte del tiempo. Pero no solamente eso, sino pues también colaboro, evidentemente, en la Misa Dominical y a veces en "chico para todo", es decir, si hay que reparar alguna cosa también colaboro y en aquellos campos que el Párroco me requiera.