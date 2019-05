Nunca me volví hacia atrás en mi vocación que vive 25 años de plenitud

Tiempo de lectura: 1



P. Juan Melchor Seguí:

Pasé casi 10 años pensándolo cada día hasta que finalmente me decidí. Después de haber iniciado felizmente la vida universitaria la dejé para ingresar en el Seminario. El Señor me llamaba continuamente. Yo lo veía claro desde que tomé la decisión. Aunque me costó nunca me arrepentí. Siempre he vivido apasionadamente mi vocación. Puedo decir que soy un sacerdote feliz. Cuando miro hacia atrás y observo mis 25 años de ministerio los contemplo como un tiempo de vida en plenitud.