Noto que Dios es el que actúa en mí

P. Juan Melchor Seguí:

Vivo entregado plenamente a mi ministerio porque llena totalmente mi vida. Porque me hace feliz. Lo he vivido así en los distintos destinos pastorales y servicios que me ha encomendado la Iglesia a pesar de que he tenido errores y dificultades que me han hecho sufrir. He experimentado realmwente eso que dice la Sagrada Escritura de que vivo este ministerio en la vasija de barro que soy yo. Pero siempre he sido consciente de que es el Señor el que hace en mí y no tanto yo el que hago.