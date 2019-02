Muchos jóvenes se agarrarána tu sotana (Don Bosco)

Redacción Religión

P. Leonardo Sánchez:

Estaba descansando y se me acercó un salesiano y se dio cuenta de que la camiseta que llevaba estaba rota por arriba, por el hombro. Entonces me sorprendí porque me dije: "¡Anda! y ¿cómo se me ha podido romper?". Y entonces me acordé de que es verdad que durante el camino yo iba contando historias y tenía muchísimas manos que se sujetaban a la camisetas, de los chavales. Y entonces aquel salesiano me dice:"Recuerda las palabras de Don Bosco: Muchos jóvenes se agarrarán a tu sotana por lo cual tiene que ser muy fuerte".