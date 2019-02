Miguel Ángel no daba crédito a que hubiese sido elegido a comer con Francisco en la JMJ

Redacción Religión

Yo sabía que el Papa en todas las JMJ comía con jóvenes. Y un día estaba cenando con unos amigos en un restaurante y apareció Raúl Tinajero que es el Director del Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Española y me sacó de la mesa. Y me empezó a recordar que el Papa siempre hace una comida con los jóvenes en todas las Jornadas y que me habáin elegido. Yo me quedé callado pensando que era una broma y él me preguntó si quería o no quería y yo dije que "sí" porque no era cuestión de desperdiciar esa oportunidad.