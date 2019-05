El horario del Seminario no es uan rutina. Nos ayuda en la formación

Tiempo de lectura: 1



Arturo Carmona:

Tenemos tiempo de estudio en el que podemos profundizar en todas las temáticas de las clases y después tenemos otra vez oración, las Completas y ya el descanso nocturno. No solamente en el Seminario, pues es una rutina, diaria y ya está. En el Seminario tenemos más cosas. Generalmente no suele ser así el horario porque cuando no coincide con una charla o formación de que venga alguien, no suele ser tan regular.