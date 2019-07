Gracias a la Eucaristía siento que la vida la compartimos conjuntamente Cristo y yo

P. Joan Bestard:

Procuro rezar un ratito por la mañana. Y en esos momentos de oración le ofrezco a Dios las obras que haré durante todo el día. En los momentos de oración de la tarde me esfuerzo para hacer un repaso de todo lo que he vivido durante el día. Intento responder a la pregunta de dónde encontré hoy a Jesús. Pero el verdadero Centro de la jornada para mí es la Eucaristía diaria. Es en ella cuando me siento más unido a Jesús. Cuando siento que mi vida la vivimos conjuntamente.