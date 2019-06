Fue muy importante cuando a los 17 años me predicaron el Kerigma

Tiempo de lectura: 1



Hna Carolina Espinosa:

Es muy importante cuando experimentas en tu vida una crisis existencial. Un momento en que te replanteas tu vida, en que te replanteas tu Fe. En que ya, aunque fue muy importante esa Fe, heredada de tus abuelos, de tus padres, de tu familia. Y que esa fue la base, pero llegó un momento en que ya no te sirven. Tienes que personalizar tu Fe. Entonces para mí fue muy importante cuando tenía 17 años conocer un grupo dentro de la Iglesia Católica, que me ayudó mucho donde se me anunció el Kerigma.