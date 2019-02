Al estar junto a Francisco descubres que es muy natural

Redacción Religión

Miguel Ángel Croche:

A mí todo el mundo me había dicho que fuese natural. Que fuera yo mismo. Que no pasaba nada. Que es una persona. En el momento te quedas mudo. Te sientas y no haces más que mirarlo. Pero ya luego te das cuenta de que es verdad. Que es una persona y encima él te anima a hablar. Y fue una conversación muy distendida en el que un joven preguntaba una cosa, él respondía y de ahí surgía un debate. Nos preguntaba a nosotros ¿Qué opináis vosotros? Y ¿en tu país cómo lleváis esto?