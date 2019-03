Después de desperdiciar la vida vi que me había alejado de Dios y dije: "Quiero conocer la Verdad"

Tiempo de lectura: 1



Rafael Macías:

¿Mi camino de hijo pródigo? Pues yo no tenía señales y viví lo que la vida me ofrecía. O sea a mí me repartió la herencia mi padre y me la gasté en lo que me dió la gana. Llegué a un momento en el de no encontrarte a gusto y esa acumulación de problemas consecuencia de ese apartamiento de Dios y de esa vida vacía te hace entrar en un momento de angustia. Y hay un momento que yo recuerdo lo que dije y lo he repetido en varias ocasiones que es lo que dije fue: "Quiero conocer la Verdad".