Cuesta mucho amar al prójimo

Maritza Amaguaña:

Si no amamos al que tenemos al lado, no podemos amar a Dios porque al que vemos no le aceptamos, muchos peor a Dios que es más difícil de experimentarlo. Intentando cumplir el Mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos. Que nos cuesta mucho porque nuestras diferencias, nuestros defectos y todas las barreras que ponemos los otros y los demás, así que nos alejamos de ellos.