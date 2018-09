"Mi fe es dar testimonio de quién soy"

Tiempo de lectura: 1



Susana Lozano, subdirectora de la Casa del Sagrado Corazón en Málaga:

"Mi fe con los amigos en la calle en el trabajo es dar testimonio. Es parte de nuestra vida y eso lo llevamos, yo, personalmente, lo llevo a todo lo que hago. Sí que es cierto que, en algun momento, me siento a contracorriente. Quien no entiende eso, te mira como diciendo: "¡Hombre, detrás de eso puede haber una intención, no queda claro...", pero quien te conoce va viendo lo que tú eres, dónde estamos y qué es lo que hacemos".